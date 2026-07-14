- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 1490
- Час на прочитання
- 2 хв
Лучанов вперше зробив заяву щодо вбивства братів Мосейчуків
Колишньому комбригу Станіславу Лучанову обирають запобіжний захід.
Колишній командир 155 бригади Станіслав Лучанов, якого затримали за підозрою в організації вбивств двох братів Мосейчуків із села Калинівка на Київщині, заявив, що не визнає провину.
Про це заявив кореспондент ТСН із зали суду.
«Я жодного разу не бачив цих братів», — сказав Лучанов.
Комбриг стверджує, що не віддавав наказів спіймати та вбити братів Мосейчуків. За його словами, під час скоєння злочину він перебував у відпустці. Тому, як пояснює Лучанов, він не міг віддавати таких наказів.
Лучанов відмовився від будь-яких додаткових уточнень. Він кілька разів повторив, що буде очікувати завершення слідства.
Водночас екскомбриг погодився з пропозицією сторони обвинувачення обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту. Обіцяє співпрацювати зі слідством.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО! ЕКСКОМБРИГ 155-Ї БРИГАДИ. Лучанов НА СУДІ — ПЕРШІ ЗАЯВИ!
Резонансне вбивство на Київщині братів Мосейчуків бійцями 155-ї бригади
Нагадаємо, у ніч проти 28 червня семеро людей увірвалися на подвір’я двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку. «Вони викрали двох чоловіків — Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, вивезли до Дніпропетровської області та розправилися з ними», — повідомило видання «Дзеркало тижня».
До викрадення цивільних виявилися причетні військовослужбовці 155-ї окремої механізованої бригади. Серед підозрюваних — колишній командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов та командир батальйону Олексій Долголенко.
Після розголосу справи рідні Лучанова втекли із села.
Своєю чергою, командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби і був оголошений у розшук. У понеділок, 13 липня, його затримали у Києві.