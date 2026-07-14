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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
1490
Час на прочитання
2 хв

Лучанов вперше зробив заяву щодо вбивства братів Мосейчуків

Колишньому комбригу Станіславу Лучанову обирають запобіжний захід.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Лучанову обирають запобіжний захід

Лучанову обирають запобіжний захід / © скриншот з відео

Колишній командир 155 бригади Станіслав Лучанов, якого затримали за підозрою в організації вбивств двох братів Мосейчуків із села Калинівка на Київщині, заявив, що не визнає провину.

Про це заявив кореспондент ТСН із зали суду.

«Я жодного разу не бачив цих братів», — сказав Лучанов.

Комбриг стверджує, що не віддавав наказів спіймати та вбити братів Мосейчуків. За його словами, під час скоєння злочину він перебував у відпустці. Тому, як пояснює Лучанов, він не міг віддавати таких наказів.

Лучанов відмовився від будь-яких додаткових уточнень. Він кілька разів повторив, що буде очікувати завершення слідства.

Водночас екскомбриг погодився з пропозицією сторони обвинувачення обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту. Обіцяє співпрацювати зі слідством.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО! ЕКСКОМБРИГ 155-Ї БРИГАДИ. Лучанов НА СУДІ — ПЕРШІ ЗАЯВИ!

Резонансне вбивство на Київщині братів Мосейчуків бійцями 155-ї бригади

Нагадаємо, у ніч проти 28 червня семеро людей увірвалися на подвір’я двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку. «Вони викрали двох чоловіків — Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, вивезли до Дніпропетровської області та розправилися з ними», — повідомило видання «Дзеркало тижня».

До викрадення цивільних виявилися причетні військовослужбовці 155-ї окремої механізованої бригади. Серед підозрюваних — колишній командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов та командир батальйону Олексій Долголенко.

Після розголосу справи рідні Лучанова втекли із села.

Своєю чергою, командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби і був оголошений у розшук. У понеділок, 13 липня, його затримали у Києві.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1490
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