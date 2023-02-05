Луцьк готується до наступу з Білорусі: добровольці місцевих громад стануть поруч зі збройними силами

Стрільба, зведення захисних споруд, евакуація поранених та надання першої допомоги - на Волині на випадок наступу з Білорусі продовжують готувати добровольців місцевих громад. З місцевими, які вирішили взяти до рук зброю, працюють професійні інструктори, йдеться в ТСН.

Посеред лісу добровольці зі зброєю у руках відшліфовують здобуті навички - це і робота в парах, і в четвірках, та головне - уміння прикрити один одного у разі небезпеки. За словами інструктора з позивним "Таір", усі рухи мають бути відпрацьовані до автоматизму.

Більшість тут чоловіків - мешканці сіл неподалік білоруського кордону, до великої війни зброї в руках не тримали. Нині ж стверджують, за місяці підготовки почуваються упевнено.

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Серед добровольців місцевих громад –люди різного віку і професій - тут і вчителі, і будівельники, і підприємці. Зараз, кажуть, головне захистити свою землю в разі нападу ворога. “Щоб сюда ніхто не прийшов, не зробив, як там було в Бучі чи в Ірпіню. Будемо стояти до останнього”, - кажуть хлопці.

Поряд зі стрільбами на імпровізованому полі бою відпрацьовують і евакуацію пораненого. За словами інструктора, треба діяти чітко та злагоджено, аби і трьохсотого швидко доправити у безпечне місце, і самому не потрапити під обстріл. Далі – надання медичної допомоги без зволікань. За словами інструкторів, причина майже всіх летальних випадків на полі бою – це крововтрата, тож насамперед треба вміти зупинити кров і собі, і побратимам.

Також добровольців вчать працювати з дронами, а ще нагадують, як користуватись компасами. Вони можуть стати в нагоді, якщо немає зв’язку. “Орієнтуємося в темну пору добу, так само вийти на позицію десь зайняти, може бути, де там наш схрон знаходиться, боєприпаси”, - кажуть інструктори.

Такі навчання організовують щотижня від початку повномасштабного вторгнення. Паралельно - добровольці зводять фортифікаційні споруди. “На нашій лінії оборони зроблено кілометри. Я не перебільшую. Продовжуємо укріплятися, продовжуємо робити”, - кажуть добровольці.

Ці чоловіки працюють майже цілодобово, не завада, кажуть, навіть негода. В оборонних спорудах продумано усе до найменших деталей - облаштовані і стрілецькі бійниці. Таких формувань лише на Волині десятки, у разі наступу з цього боку кордону добровольці місцевих громад стануть поруч зі збройними силами.

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