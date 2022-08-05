"Луганщина оційно триматиме оборону": окупантам не вдається вийти на адмінкордони області

Російським окупантам не під силу вийти до адміністративних кордонів Луганщини.

Невеличка частина Луганської області досі залишається нескореною. Втім, армія терористки Росії щоденно намагається провати оборону українських захисників.

Про це під час національного телемарафону в слоті ТСН сказав голова ОВА Сергій Гайдай.

"Якщо навіть на цій невеличкій частині будуть гинути російські загарбники, то Луганщина офіційно буде нескореною та триматиме оборону. Що стосується їх намагань, то вони всеодно не зупиняються, кожного дня є намагання прорвати лінінію оборони. Але ми бачимо: вони більш кволі після п'яти місяців жорстких боїв, вони намагалися знищити все на своєму шляху", - зауважив керівник Луганщини.

Нагадаємо, розпочалася 163 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Авдіївському напрямку тривають бої, на Бахмутському - росіяни без успіху вели штурмові дії. Детальніше про ситуації на фронті станом на ранок 5 серпня - у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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