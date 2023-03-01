Луганський напрямок: чому ЗСУ зупинили наступ і перейшли до оборони

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому намагання ЗСУ розвивати свої наступальні дії на Луганському напрямку поки що "застопорилося".

Як події розгортатимуться на Луганщині, експерт розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

"На Куп‘янському напрямку ми зупинили просування противника. Він вже тиждень товчеться на місці і не має ніякого успіху. А на Лиманському напрямку вони намагаються вести наступальні дії. Мають частковий успіх, тому що там лісиста місцевість", – зазначив Жданов.

За його словами, найзапекліші бої точаться в лісах біля Кремінної. Росіяни іноді мають частковий успіх просування в бік Лиману, але там ситуація настільки динамічна, що іноді ділянки лісів або лісопосадок переходять із рук в руки. Там окупанти фактично теж топчуться на місці.

Жданов пояснив, що у ворога зараз немає можливості наростити на Луганщині свої зусилля для наступу. Адже окупанти все кинули на Бахмут.

"Тому там важка ситуація, але ми тримаємо оборону. Ми дійсно намагалися вести наступальні дії і навіть дійшло до того, що, наблизившись за декілька кілометрів від Кремінної, там ворог застосував таку тактику як зустрічний бій. Так вони намагалися нас зупинити. Але потім підійшли резерви і вони розпочали такі масовані наступальні дії. А ми перейшли до оборони", – підсумував експерт.