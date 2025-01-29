Лук'янівське СІЗО знову в центрі скандалу: стало відомо, хто керував наркоторгівлею прямо з-за ґрат

На сюжет програми Хапуга.UA про корупцію та знущання у Лук’янівському СІЗО відреагували правоохоронці.

Викриття шокуючих подробиць безчинств у київському СІЗО не залишилось непоміченим. На сюжет програми Хапуга.UA про корупцію та знущання у Лук’янівському СІЗО, який ми оприлюднили днями, оперативно відреагували в Нацполіції та Генпрокуратурі – слідчі прийшли у в’язницю з обшуками

28 січня на сайті Офісу Генпрокурора повідомили, що було викрито сім учасників організованої групи, які налагодили наркотрафік до слідчого ізолятора. Одночасно з цим Головне управління Національної поліції оприлюднило відео з обшуків.

Очолили схему з наркотрафіку двоє братів, які раніше утримувалися в слідчому ізоляторі. Вони залучили до своєї схеми одного утриманця СІЗО та трьох мешканців столиці, які перебуваючи на волі формували замовлення та перекидали наркотики через паркан. Отримані пакунки продавали у слідчому ізоляторі, а заробіток розподіляли між собою та поповнювали так званий “общак”. Але злочинці займалися не тільки наркотиками, а й вимаганням, побиттям та погрозами вбивством.

Лук'янівське СІЗО / Скриншот із відео Хапуга.UA

Учасники злочинної групи займалися вимаганням коштів із утриманців СІЗО за “спокійні умови” перебування в установі. До прикладу, вони побили одного з утриманців та погрожували йому вбивством, аби той сплатив їм 2000 доларів. В результаті потерпілий перерахував ділкам 80 000 гривень від необхідної суми.

Правоохоронці також провели обшуки за місцями проживання фігурантів справи – вилучили гроші, наркотики та чорнові записи. Усім сімом повідомлено про підозру, п’ятьох – які знаходились на волі – взято під варту без можливості застави.

Лук'янівське СІЗО / Скриншот із відео Хапуга.UA

Нагадаємо, як вже показував проєкт Хапуга.UA, у Лук’янівській в’язниці з початку вторгнення Росії в Україну було вбито щонайменше п’ять чоловік.

“Дуже часто відвідував Лук'янівське СІЗО, в тому числі з інспекціями. Я знаю там все зсередини, ззовні, звідусіль. Значить, я вам скажу, мова йде про період спочатку широкомасштабної російської збройної агресії на нашу країну”, – каже екс-нардеп України Ігор Мосійчук.

Лук'янівське СІЗО / Скриншот із відео Хапуга.UA

Зокрема, остання з відомих жертв – Андрій Кязімов: жорстоко побитий в СІЗО, помер вже в лікарні, це сталося під новий рік, викликало резонанс у суспільстві і наразі є предметом дослідження ДБР.

“Жодна подія в установі не відбувається без відома начальника установи. Тобто начальник установи, він володіє інформацією про все. І він, і його перший заступник. Це ті дві людини, які безпосередньо керують всіма процесами в кримінально-виконавчій установі”, – каже експерт Харківської правозахисної групи Андрій Діденко.

“Я маю інформацію, я ще раз кажу, у мене різні категорії людей, які розділяють інформацію, і я розумію, що сьогоднішній керівник СІЗО, начальник СІЗО Київського СІЗО не відповідає займаному посаді. Я хотів би, щоб був начальник, який адекватний, який розуміє, який підтримує, щось робить корисного. Від цього начальника корисного нема нічого”, – розповів правозахисник Едуард Багіровю

Знайомтеся – Володимир Халавка – начальник Лук’янівського СІЗО

Хоч зараз він і розповідає про свої намагання поліпшити умови в’язнів, але відомий Халавка зовсім іншим. До Лук’янівки він був начальником Софіївської виправної колонії 45, де фактично творилося повне беззаконня.

“Володимир Халавка, він був начальником Софіївської 45-ї колонії. Там влаштував дуже велику кількість особистих інтересів. Там в нього і дружина, і всі на світі працювали. Це колонія, куди відправляли, скажімо так, помирати людей, у яких погане здоров'я. Свавілля було страшне і тому питання до цієї людини ще в мене багато років”, – каже член громадської ради при Міністерстві юстиції України Олег Цвілий.

У 45 колонії адміністрація встановила свої закони та керує нею через обраних керівництвом зеків. За свою “роботу” останні отримують алкоголь, цигарки та наркотики. І 10 років, починаючи з 2011, керував там саме Володимир Халавка.

Лук'янівське СІЗО / Скриншот із відео Хапуга.UA

Також нещодавно у ЗМІ оприлюднили неофіційний прайс-лист в’язниці. Згідно ньому, чверть граму метадону коштує 1,5 тисячі гривень. Але експерти стверджують, що насправді фіксованої ціни немає.

“Дивляться по людині, якщо в неї є що взяти, як вона платоспроможна, і поставлять таку ціну. Якщо в людини геть нема де взяти, то звісно, що в неї меншу ціну виставляється”, – каже член громадської ради при Міністерстві юстиції України Олег Цвілий.

Хтось має навести лад у цьому СІЗО, сподіваємось, що обшуки та перекриття наркотрафіку – це лише початок. Тож ми тримаємо руку на пульсі та повідомимо вас про нові події у в’язниці.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПРИТОН у центрі КИЄВА!? КРИМІНАЛІТЕТ ПІДНЯВ ГОЛОВУ! НЕ БОЇТЬСЯ! Лук'янівське СІЗО - лише прикриття??

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