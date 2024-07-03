Лукашенко брязкає зброєю на кордоні з Україною: чи готова Білорусь вступити у війну

Усе, що відомо про ситуацію на кордоні з Білоруссю.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув новими погрозами. У диктатора заявили про “зростання напруженості” на кордоні з Україною, розпочали “перевірку” військових частин і пригрозили ядерною зброєю.

Що відбувається на кордоні з Білоруссю та чи можливий напад зараз, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Що відбувається на кордоні з Білоруссю

20 червня Білоруські прикордонники зафіксували нібито збільшення угруповання українських військових і техніки. За їхньою інформацією, у прикордонні концентруються нібито різні підрозділи, зокрема з важким озброєнням.

21 червня Білорусь розпочала раптову “перевірку” військових частин. Для цього було задіяно полігони та ділянки місцевості біля кордонів України та Польщі.

28 червня білоруські прикордонники заявили про нібито перебування на Житомирщині бійців Російського добровольчого комплексу (РДК), які “становлять загрозу білоруській державі”.

Після цього Міноборони Білорусі повідомило, що дивізіон РСЗВ “Полонез” бере участь у виконанні завдань із прикриття держкордону з Україною. Командир підрозділу наголосив, що дивізіон вийшов у призначений район із повним боєкомплектом і готовий виконати завдання протягом 20 хвилин.

30 червня начальник Генштабу ЗС Павєл Муравєйко заявив, що Білорусь застосує ядерну зброю, якщо буде “загроза незалежності”.

Заступник командувача ССО з ідеологічної роботи ЗС Білорусі заявив, що Україна нібито стягує війська до кордону та намагається “втягнути країну у війну”.

Білорусь нападе чи ні — що відомо

За словами Олега Жданова, погрози Лукашенка можуть бути відповіддю на санкції Європейського союзу проти білоруської економіки, які ухвалили 29 червня.

“У Лукашенка чергове загострення. Знову йому якусь мапу підсунули, де він зараз покаже, звідки планувався напад на Білорусь. Теж саме відбувається. По-перше, це може бути відповідь на пакет санкцій, який Європейський Союз ввів проти Білорусі і в тому числі Лукашенка та його оточення. По-друге, це може бути залякування — не чіпайте Білорусь, не чіпайте мене. Він дуже боїться, щоб його не усунули від влади. Він припускає, що начебто Україна планує його знищення і захоплення території. Тому він робить такі заяви”, — каже Олег Жданов.

Військовий експерт зазначив, що у Лукашенка немає ядерної зброї чи доступу до неї.

“Це російська зброя, якщо вона там і є, на території Білорусі, то Путін на гарматний постріл не підпустить його до цієї зброї. Так що тут питання більше популістське для залякування — мовляв не чіпайте мене, бо я такий сильний і можу відповісти”, — вважає Олег Жданов.

Що стосується зброєння, за словами Олега Жданова, Лукашенко постійно проводить раптові перевірки боєздатності своїх військ. Вони тривають ще з 2 березня 2022 року.

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“Ми вже збилися, їх там було більше 80, минулого року ми перестали рахувати. Дійсно, він вивів дивізіон “полонезів” на полігон. Підняв одну бригаду по тривозі, вивів на полігон, перевіряє боєздатність. Ми відслідковуємо цю ситуацію. Що стосується військ прикриття державного кордону, то вони як були там до шести батальйонів, десь 1800-2000 військовослужбовців на позиціях своїх обладнаних оборонних, так вони сьогодні там і чергують. Їх міняють на ротаційній основі”, — каже військовий експерт.

Як повідомив речник державної прикордонної служби Андрій Демченко, ми не спостерігаємо накопичення якихось сил та засобів на кордоні.

“Я би більше турбувався стосовно тих авіаційних російських засобів, які там перебувають на території Білорусі, тактична група. І ще не забувайте, є такий дуже гарний, на мій погляд, стримуючий фактор. Справа у тому, що основа економіки Білорусі розташована в 100-кілометровій зоні від нашого кордону. А у нас безпілотники літають і на 1000 кілометрів”, — каже Олег Жданов.

Лукашенко зробив все, щоб для Білорусі було дуже проблематично вступити в війну проти України на боці Росії, вважає військовий експерт.

“Справа в тому, що він доволі багато віддав боєприпасів Російсії. Він дозволив РФ забирати техніку з довгострокового зберігання в Білорусі. У нього самого резерву залишилося дуже мало, дуже мало запасів. Він дозволив російським рекрутам наймати як мобілізованих, так і військових з білоруської армії. Вони періодично формують команду до роти. Було декілька повідомлень, що Іл-76 везе білорусів начебто на навчання в РФ. Ми розуміємо, що вони підпишуть контракт і будуть воювати в складі”, — розповів військовий експерт.

За словами Олега Жданова, сьогодні білоруська армія нараховує загалом, а Міністерство оборони — 60 тисяч. 45 тисяч військовослужбовців

“Особливо немає там чим лякати. Я думаю, що вони не готові для такої масштабної війни, де такі мясорубки, як у нас тут відбуваються — навряд чи. Тим більше, що білоруське суспільство теж спостерігає. У них інтернет ніхто не закривав. Вони бачать, що коїться в Україні”, — каже Олег Жданов.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що заява Білорусі про розгортання на кордоні з Україною батальйону реактивних систем залпового вогню "Полонез" може може бути спробами Росії збільшити свою військову присутність у Республіці.

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