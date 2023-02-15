"Лукашенко хоче замазати усіх кров'ю": експерт відповів, чи приєднається ОДКБ до війни проти України

Країни ОДКБ не отримають жодних преференцій у разі підтримки Росії у війні проти України, ба більше, вони могли б потрапити під санкції і зазнати політичних втрат.

Країни, що входять до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), не доєднаються до Росії у війні проти України. У них – свої проблеми, окрім цього, вони не змогли б представити військові контингенти, які б створили загрозу для України.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий експерт Сергій Грабський.

"Ніколи країни-сателіти не приєднаються до РФ, усвідомлюючи безперспективність цього, негативні наслідки того, що вони можуть потрапити під секторальні і багаторівневі санкції. Їм це не потрібно. Вони і так ледь жевріють. Ну і усвідомлюючи навіть позиції деяких країн, які є дуже чутливими, такі як Таджикистан, Вірменія, Киргизстан - вони мають свої проблеми і їм просто не до того. Вони фізично не можуть представити якісь контингенти, які б створили загрозу для України", - сказав він.

Також експерт додав, що політичні втрати від будь-якого жесту, спрямованого на підтримку російської агресії, будуть значно більшими у зв'язку із союзницькими зобов'язаннями цих держав перед іншими країнами.

"Власне кажучи, жодних преференцій вони не отримають. Заради чого їм втрачати навіть ті обмежені можливості, які вони мають сьогодні?", - сказав Грабський.

На його думку, Вірменія не піде на відкриту конфронтацію з Україною, адже вона має серйозні проблеми із Азербайджаном. Окрім цього, існує постійне напруження на таджицько-киргизькому кордоні, "тому їм не до цієї проблеми".

"Я розумію бажання Лукашенка задіяти всіх і замазати кров'ю всіх, але реалі зовсім інші. Казахстан сам хвилюється, усвідомлюючи потенційну загрозу для його кордонів збоку Росії, і який сенс йому відправляти війська, які Росія може просто інтернувати, використавши цей формат, а потім атакувати Казахстан. Навіщо їм це? Я навіть не розглядаю серйозно це питання", - резюмував експерт.

Нагадаємо, ОДКБ (Ташкентський договір) — це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що всі ці країни мають долучитися до війни Росії проти України.

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