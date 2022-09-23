"Лукашенко – на розтяжці": експерт розповів, як диктатор балансує задля збереження влади

Поразки Росії на фронті в Україні впливають на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він може вести сепаратні перемовини з Заходом про гарантії безпеки для себе в разі відходу від влади.

У майбутньому Лукашенко може домовитися про якісь гарантії, коли побачить, що путінський режим близький до краху, а Росія – до поразки.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Те, що це (поразки РФ у війні – ред.) впливає на нього, це так. З іншого боку, я думаю, на нього іде зараз тиск від Путіна про те, щоб все ж таки підтримувати якось цю риторику і, можливо, не припиняти спроб погрожувати Україні з боку Білорусі. Але білоруська армія без російської підтримки взагалі навряд чи може чогось досягти. Треба бути об’єктивними. За цей час Україна потужно укріпила кордон із Білоруссю. Не так давно завершилися чергові навчання якраз по охороні кордону. Відпрацьовували різні сценарії можливості вторгнення диверсійних груп і так далі", – розповів експерт.

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Щодо політичного виміру, то на його думку, Лукашенко зараз "намагається балансувати між всіма, аби зберегти свою владу".

"Ну, от він поїхав на ШОС, йому треба було від Сі Цзіньпіна почути, що він ще Сі Цзіньпіну чимось потрібен, корисний може бути. Він це почув, зрадів і все", – пояснив Мусієнко.

Він також звернув увагу на той факт, що диктатор нещодавно випустив із в’язниці "одного білоруського бізнесмена відомого, який був до нього в опозиції". Експерт вважає це дивним, адже йдеться фактично про помилування.

"І після цього з’явилася інформація, що Сполучені Штати передали Лукашенкові список осіб, яких треба звільнити з в'язниці. Реакції на це не було і немає, але сам факт – що такі події відбулися. Це може говорити про те, що одна із течій сепаратних перемовин з Заходом у білоруської влади десь може відбуватися", – пояснив Мусієнко.

Він також зазначив, що на сьогодні у Лукашенка не так багато просторів до маневру через тиск Путіна і небажання воювати проти України.

"Але ж Лукашенко на такій розтяжці, він себе так поставив, загнав, що просторів для маневру не так і багато. Тому що Путін тисне. Тому що він розуміє, що воювати з Україною – це все, для нього загибель. Можливо, не тільки політичний крах. Не воювати – отже, треба з кимось балансувати і шукати. Але я не виключаю, що колись у майбутньому Лукашенко може домовитися про якісь гарантії, особливо, коли побачить, що путінський режим близький до краху, а Росія – до поразки. Він буде шукати якісь шляхи, щоб домовитися про гарантії відходу від влади та особистої безпеки. Тому що під гарантії збереження його при владі, не думаю, що хтось буде домовлятися. Будуть домовлятися, що він іде, що він змінює Конституцію, якщо потрібно, запроваджує прозорі чи демократичніші правила в Білорусі, проводить чесні вибори, в яких він не бере участі. І там йому під якимись гарантіями дають десь добути на пенсії під домашнім арештом, садити картоплю, моркву, город, рубати дрова – все, що він так любить робити", – пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, 23 вересня Лукашенко заявив, що не планує оголошувати в Білорусі мобілізацію услід за Росією.

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