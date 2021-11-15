Лукашенко не здається: як міграційний наступ на Польщу пов’язаний із російською агресією проти України

Енергетичний колапс, військові маневри Кремля біля України та штучна міграційна криза на кордоні з Польщею – все це частина гібридної війни Росії.

Євросоюз і НАТО проходять тест на стійкість. І поки що рахунок "0:1" на користь Білорусі та Росії. Брюссель нарешті запровадив санкції проти фізичних та юридичних осіб режиму Лукашенка та міжнародних компаній, причетних до штучно створеної на білорусько-польському кордоні міграційної кризи.

Проте Мінськ і не збирається відступатися. У понеділок, 15 листопада, білоруські спецпризначенці наказали мігрантам покинути наметове містечко в лісі біля колючого дроту на кордоні, спрямувавши понад 2 тис. нелегалів до офіційного КПП "Брузгі-Кузніца".

По-перше, рішення країни-члени ЄС ухвалили лише за тиждень після розпалу кризи.

По-друге, санкції могли бути значно жорсткішими, включаючи обмеження проти російського "Аерофлоту" та повне закриття кордону з Білоруссю аж до залізничного сполучення.

По-третє, деякі європейські країни, зокрема Німеччина, вважають, що посередником у врегулюванні має виступити Москва, коли Польща та Литва прямо вказують на причетність Росії. І це саме те, що потрібно Путіну.

ТСН.ua проаналізував, як Євросоюз покарав режим Лукашенка, та чи покладе це край штучно створеній міграційній кризі.

Що відбувається на кордоні

У розпал енергетичної кризи на східному фланзі Альянсу Путін і Лукашенко влаштували ще й міграційну. Тисячі нелегалів продовжують штурмувати польський кордон.

Минулого тижня ТСН.ua повідомляв, що російська пропаганда надає режиму Лукашенка неабияку підтримку в інформаційному висвітленні того, що відбувається на кордоні з Польщею. Все, щоб створити гібридну картинку, як польські прикордонники знущаються над мігрантами, кидаючи напризволяще людей з маленькими дітьми в морози без їжі та питної води. На російських федеральних каналах вийшли десятки сюжетів, що "європейські країни не хочуть нести відповідальність за свою участь у війні в Іраку".

Мешканці Мінська, з якими поспілкувався ТСН.ua, кажуть, що "туристи" з Близького Сходу не дуже схожі на біженців. Більшість із них чимало заплатили за "квиток" до Білорусі. За свої гроші вони купують продукти с супермаркетах та обідають в кафешках. Місцеві розповідають, що багато мігрантів жили в готелі "Мінськ", звідки їх нерідко на таксі доправляли до польського кордону, де тиждень тому просто неба нелегали розбили наметове містечко.

Після того, як Міноборони Польщі виклало в мережу численні відео, на яких чітко видно, що мігрантами керують білоруські спецпризначенці, Мінськ вже перестав це приховувати. У соцмережах повно відео, як білоруська сторона приганяла на кордон мікроавтобуси та вантажівки з дровами, їжею та водою.

При цьому білоруські спецпризначенці поводилися з мігрантами вкрай жорстоко, змушуючи йти на силовий штурм польського кордону. Багато людей отримували травми, намагаючись повалити колючий дріт. Це миттєво підхоплювали російські пропагандисти, спотворюючи картинку, що цих травм нелегалам завдала саме польська сторона.

Разом із тим, вже в понеділок, 15 листопада, влада Іраку заявила, що від 18 листопада почне вивозити своїх громадян, які перебувають на білорусько-польському кордоні, додому. А це майже 600 людей.

Авіакомпанія "Белавіа" повідомила, що за рішенням влади ОАЕ не прийматиме на рейси до Мінська громадян Афганістану, Іраку, Ємену та Сирії. Аналогічне рішення раніше ухвалила і Turkish Airlines (у західних ЗМІ з’являлася інформація, що вона також причетна до перевезень мігрантів до Білорусі).

Параліч Брюсселю

Євросоюз розширив санкції проти режиму Лукашенка за штучно створену міграційну кризу. Поки що п’ятий пакет обмежень офіційно не опублікований. Проте, як повідомляли західні ЗМІ, до "чорного" списку можуть потрапити сирійська авіакомпанія, готель "Мінськ" та мінський аеропорт. Щодо санкцій проти "Белавіа" ситуація досі незрозуміла.

При цьому президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, який поговорив телефоном зі своїм білоруським колегою самопроголошеного режиму Лукашенка, продовжують дивувати заявами. Європейські очільники вважають, що Москва може натиснути на Мінськ, щоб той поклав край міграційній кризі. Лише минулого тижня канцлерка Німеччини Ангела Меркель кілька разів дзвонила Путіну.

Водночас Велика Британія, яка після Brexit більше не зв’язана бюрократичними зобов’язаннями перед Брюсселем, вже перекинула десять своїх військових на польський кордон із Білоруссю.

Глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Росія "несе явну відповідальність" за міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні, закликавши європейців об’єднатися проти запуску "Північного потоку-2". І це на тлі статті у британському щоденному таблоїді The Mirror про те, що Лондон готовий перекинути в Україну 600 спецпризначенців (підрозділи спеціальної повітряної служби та парашутного полку) для відбиття можливого російського вторгнення в Україну.

Вже й держсекретар США Ентоні Блінкен каже, що однією з цілей штучної міграційної кризи на польському кордоні може бути спроба відволікти увагу від підозрілої військової активності Росії біля українських кордонів.

Польща вже обговорює з Латвією і Литвою можливість ініціювати статтю 4 Північноатлантичного договору, яка передбачає скликання консультацій союзників, якщо, на думку когось із них є загроза безпеці та територіальній цілісності. До прикладу, стаття 4 була застосована в березні 2014 року, коли Росія окупувала Крим.

Які війська зосередила Росія

Міграційна криза продовжує палати на тлі повідомлень зі США про підозріле скупчення російських військ біля українських кордонів і закликів Лукашенка до Путіна розмістити на білоруському кордоні з Україною та на західному напрямку кілька російських дивізіонів "Іскандер" (комплекси класу земля-земля, здатні вражати цілі на відстані до 500 км).

Судячи з заяв українських політичних та військових високопосадовців, які продовжують применшувати російську загрозу, американці досі не поділилися ні з нами, ні з європейцями розвідданими, які б дійсно підтверджували небезпечну концентрацію російських військ біля українських кордонів. Тому всі оперують виключно опублікованою інформацією низкою американських видань протягом останніх двох тижнів.

Першою була The Washington Post, яка написала, що після навчань "Захід-2021" 41-ша загальновійськова російська армія не повернулася до Новосибірська, а 1-ша танкова армія, що базується під Москвою, перекидає особовий склад і техніку в бік України.

Аналітик відділу воєнної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков пояснює, що зі всього складу 41-ї армії, переміщується сил приблизно на одну дивізію, яка може залишитися в Західному військовому окрузі та використовуватися як додатковий інструмент посилення російських сил на заході.

"Тобто, те, що в квітні вони прибули до зони відповідальності 20-ї армії, були на полігоні Погоново (Воронезька область) для можливого підсилення місцевої 3 мотострілецької дивізії, а потім перемістилися на північний-захід (Єльня, Смоленська область), але на можливе посилення вже 144 мотострілецької дивізії цієї ж 20-ї армії, і не поїхали в Центральний військовий округ (Сибір), звичайно, насторожує, і може розглядатися як засіб посилення та додаткового тиску. По 1-й танковій армії питання в кількості. Якщо додатково переміщується один-два батальйони, це не є чимось критичним. А от переміщення основного бойового складу 1-ї армії (2 дивізії – мотострілецька і танкова, 2 бригади – мотострілецька і танкова, окремі артилерійська і ракетна бригади) викликатиме питання", - пояснює ТСН.ua Микола Бєлєсков.

Буквально за кілька днів після публікації The Washington Post про дивне скупчення російських військ біля міста Єльня, що за 300 км від українського кордону, написало американське видання Politico. Журналісти стверджують, що підрозділи почали переміщення з кінця вересня до районів Брянська та Курська біля північного кордону України, включаючи 1-шу танкову армію та 4-ту танкову дивізію (що базується під Москвою. – ред.).

Микола Бєлєсков уточнює, що 4-ї танкова дивізія є складовою частиною 1 танкової армії, а Politico лише уточнило дані, додавши супутникові знімки, на яких базувалася стаття WP та оцінки західних урядових джерел. Проте, і Єльня, і Погоново, за словами експерта, – це за понад 250 км від українського кордону. І саме по собі додаткове перебування сил однієї дивізії ще нічого не означає. Так, це викликає питання, змушує ще уважніше слідкувати за переміщенням російських військ, проте не означає, що вже завтра Росія готується до повномасштабної агресії.

Проте західні ЗМІ, подаючи інформацію щодо сьогоднішнього переміщення російських військ біля українських кордонів, порівнюють все це із безпрецедентною концентрацією кремлівської армади навесні, коли весь світ очікував широкомасштабного російського вторгнення в Україну.

Міноборони й не спростовує, що станом на початок листопада біля наших кордонів та на тимчасово окупованих РФ українських територіях зосереджено 90-тисячне угруповання. Також там додають, що після весняного безпрецедентного скупчення своїх військ, Росія залишила біля наших кордонів окремі частини та підрозділи 41-ї армії центрального військового округу та повітряно-десантних військ збройних сил РФ, які перебувають за 260 км від кордону України.

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На відміну від американських медіа, Пентагон доволі стриманий у своїх оцінках. Так, наприклад, речник відомства Джон Кірбі досить обережно заявив, що не заглиблюватиметься у дані розвідки, особливо щодо чисельності російських військ. Проте наголосив, що у Вашингтоні дуже занепокоєні та уважно стежать.

Зрештою, аналітик відділу воєнної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков каже, що, порівнюючи з весняним безпрецедентним скупченням російських військ біля наших кордонів, наразі концентрація плюс-мінус однакова. Але для планування серйозних операцій, більш ніж ескалація на Донбасі, цього недостатньо.

"Порівнювати поточну ситуацію з тим, що було навесні, складно. Тоді було більше фото і відео в широкому доступі. Маючи додаткову дивізію 41-ї армії, яка "кочує" з Погоново в Єльню, а звідти теж невідомо куди, плюс сили, які залишилися в Криму… В жовтні туди перекидали окремі з’єднання 49-ї та 58-ї армії з Північного Кавказу. Вони могли залишити там свою техніку, особливо артилерію, після навчань. Проте цієї однієї дивізії та наскладованої техніки в Криму недостатньо. Треба ще перекидати кілька загальновійськових армій з технікою і солдатами. А це все ешелони, приховати які практично нереально, навіть якщо вони це робитимуть вночі. Є супутники, які це фіксують", - підсумовує Микола Бєлєсков.

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