"Лукашенко перелякався": чому він просить гарантій безпеки в Росії і до чого тут ядерна зброя

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко просить у Росії гарантії безпеки, бо боїться атаки з боку інших держав у разі запуску ядерних ракет саме з території РБ.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

"Білорусь входить до ОДКБ – щось на зразок анти-НАТО вони зробили. Тому не зрозуміло, чому він хоче ще якісь гарантії захисту. Бо по цьому договору РФ має втручатися і захищати будь-які країни-члени цього договору навіть без якихось попередніх домовленостей", – нагадав Гетьман.

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"Чого так боїться пан Лукашенко? Я думаю, після того як Путін на весь світ заявив про те, що вони збираються в Білорусі поставити "Іскандер-М", який може нести ядерний бойовий заряд, він (Лукашенко – ред.) побачив реакцію світу: що якщо таке буде використано, то буде нанесено удар безпосередньо по об’єктах у Білорусі, з яких можуть бути зроблені ці пуски ракет. Тому я думаю, що він просто перелякався і зараз таким чином намагається якісь додаткові гарантії від Шойгу, від Путіна (отримати – ред.)", – пояснив оглядач.

Водночас він переконаний, що Росія не надасть Лукашенку жодних додаткових гарантій безпеки. Адже в разі запуску ядерних ракет Білорусь отримає потужну відповідь з боку країн НАТО. Зауважимо, президент РФ Володимир Путін сам неодноразово визнавав, що Москва програє альянсу в конвенційній війні.

"Якщо буде прийняте рішення, що з Білорусі будуть запускатися ракети з ядерним зарядом, то відповідь буде дуже потужна від армій НАТО. Буде знищене все, що тільки можна, військове в Білорусі. І ніяка Росія чи хтось ще не зможуть його захистити. Тому, я думаю, це він для самозаспокоєння таке каже чи на внутрішню аудиторію. Бо з військової точки зору – Росія захистить Білорусь яким чином? Хай себе захистить", – зазначив ветеран війни.

Нагадаємо, напередодні Лукашенко заявив, що під час зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу попросив у Росії гарантії безпеки для своєї країни. Білоруський диктатор уточнював, що хоче, аби РФ захищала його державу як власну територію в разі агресії.

Лукашенко також заявив, що Путін повністю підтримав його щодо прохання про гарантії безпеки та вмайбутньому буде розроблений відповідний документ.

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