"Лукашенко продовжує певну гру": нардеп оцінив загрозу з Білорусі та розповів про страх диктатора

Лукашенко розуміє, що у світі він сприймається як кривавий диктатор, проте вважає себе адекватнішим від Путіна.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прагне залишити собі якусь владу та уникнути повного поглинання Росією, тому він може опиратися безпосередній участі білоруських військ у війні РФ проти України.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив голова комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Він зазначив, що не має жодної інсайдерської інформації та висловлює власну оцінку питання загрози для України з боку Білорусі.

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"З юридичного погляду ми розуміємо, що вже на сьогодні Білорусь є співучасником агресії. Але мені здається, що Лукашенко продовжує певну гру: він на сьогодні дозволяє Російській державі-агресору використовувати свою територію для вчинення нападів. Це саме по собі дуже небезпечно та є злочином агресії. Але водночас він ще намагається, можливо, як доволі прагматичний, цинічний політик хоче залишити якусь владу, якусь незалежність від повного поглинання Росією. Тому він ще чинить якийсь опір тому, щоб білоруські війська взяли безпосередню участь у вторгненні на територію України", – розповів Мережко.

На його думку, Лукашенко побоюється реакції Заходу на пряму участь білоруських військ у війні.

"Ще є два важливі чинники. Лукашенко розуміє, що якщо він візьме безпосередню участь, його війська, армія у цьому нападі, то з боку західних країн, з якими ще залишаються якісь торговельні відносини у Білорусі, буде дуже потужна реакція. Він цього боїться, є певний страх", – вважає український нардеп.

Він припускає, що білоруський диктатор зрештою не дозволить своїй армії взяти пряму участь в агресії Росії проти України.

"Ще один момент – вже психологічний. Він вже розуміє, що його сприймають цивілізовані демократичні країни як кривавого диктатора. Але в порівнянні з Путіним, він вважає, що він виглядає трішки адекватнішим. Тобто, можливо, він так натякає західним країнам: "Подивіться на кремлівського диктатора. Це ж чудовисько, у порівнянні з яким я, незважаючи на свої злочини, на придушення демократії, все таки виглядаю трішки краще". Він продовжує грати в цю гру. Тому залишається можливість, що все таки він не дасть Білорусі взяти безпосередню участь в агресії проти України", – пояснив висловив голова комітету з питань зовнішньої політики.

Нагадаємо, до Білорусі надалі прибувають російські війська, озброєння, військова та спецтехніка в межах розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Зокрема, за останніми даними моніторингових груп, до Білорусі з Росії прибув ешелон із російською військовою технікою. На багатьох вантажівках є розпізнавальний символ "Z".

На думку головного редактора видання "Белорусская правда" Іллі Добротвора, білоруська армія небоєздатна та не має мотивації. Цілком можливо, що коли її кинуть у наступ на Україну, білоруські війська стрілятимуть у спини російським окупантам.

Водночас українські сили готуються до можливого вторгнення з Білорусі та планують зупинити ворога ще на кордоні. Про це повідомив командувач угрупування сил і засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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