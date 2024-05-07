Лукашенко тікає до Януковича?: диктатор звів нову "хату" у РФ, яку видно навіть з космосу

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який намагається втриматися при владі, схоже, відчуває, що крісло горить і вже в’є гніздечко собі на болотах. Журналісти провели масштабне розслідування і "спалили", де хоче залягти на дно самопроголошений президент Білорусі.

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Відверта брехня і провокація Лукашенко

Такий міцний і безстрашний Лукашенко, яким він себе намагається видати й залякати світ, - це смішно. Та все ж за ці понад два роки війни проти України на території Білорусі з'явилися російські військові бази, на які перебазували пускові установки для балістичних ракет.

Тим часом Москва заявила, а Мінськ підтвердив, що там будуть сховища для ядерних боєголовок.

Нагадаємо, навесні 2024 року Лукашенко зробив кілька заяв щодо подальшого перебігу війни. З одного боку, він запропонував країнам Заходу погодитись на мир з Росією на її умовах. З іншого боку, диктатор пригрозив, що усе готове для ядерного удару. Та все ж найкраще в нього виходить розстилати червону доріжку для Путіна, а чи готовий той для нього зробити те саме.

Лукашенко готується до втечі?

Можливо, не факт. Тим не менш журналісти Belsat і об’єднання колишніх білоруських силовиків BELPOL провели спільне розслідування й заявили: Лукашенко вже готує собі запасний аеродром і збирається тікати до Росії до найкращого друга й навіть вже будує собі там мало не палац. Площа маєтку — понад 97 тис. кв. м. Зауважується, що це настільки велика територія, що її добре видно навіть із космосу.

На відео вказується, що оборудка з відчуженням землі почалась 2009-го і завершилась 2022 року. Спершу територією заволоділи білоруські підприємці, а потім вона перейшла у власність компанії, яка безпосередньо пов'язана з Олександром Лукашенком. Компанія ТОВ "Комплекс-Инвест", перший власник ділянки, згодом продала територію ТОВ "Региональный порядок", яке контролює Віктор Шейман — "найближчий соратник Лукашенка".

Лише гляньте на цей маєток

Схема була така: Білорусь отримала в Сочі 932 сотки землі у елітному туристичному районі. В обмін на це РФ отримала аналогічну ділянку на території Білорусі. Тим часом у Сочі збудували елітну резиденцію для білоруського президента Олександра Лукашенка, прикрашену дорогоцінними меблями.

Та по-багатому там все. Розслідувачі також дістали максимально детальний план маєтку "Красная Поляна". На плані вказано, що загальна площа забудови — 7434 кв. м. На ділянці є ресторанний комплекс (374 кв. м), три VIP-котеджі (по 730 кв. м), готель на чотири номери (348 кв. м), садовий будиночок (28 кв. м), спортивний майданчик (133 кв. м). Площа головного будинку — 2296 кв. м.

План-капкан білоруський дід почав розробляти ще 2020 року, якраз тоді коли йому довелось придушувати опозиційні виступи громадян після фальсифікації президентських виборів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Лукашенко тікає до Януковича?! Диктатор звів нову "хату" на "болотах": її видно навіть з космосу!

Сценарій Януковича повторюється?

Прикладом для наслідування став експрезидент України Віктор Янукович, який після втечі теж подався до РФ і осів у маєтку в Ростовській області. Тож варто нагадати і тернистий шлях втечі колишнього українського президента з Києва десь на простори Ростова.

Як свідчать відео з камер відеоспостереження в Межигір'ї, Янукович готував свою втечу ще від 19 лютого 2014 року — після появи перших повідомлень про дев’ять загиблих активістів у центрі Києва. Отож вже наляканий, але похмурий й водночас казково багатий, 21 лютого Янукович починає пакувати найдорожче манаття. 22 лютого дає своє останнє інтерв’ю.

Як тікав Янукович

Того ж дня він заявив, що "я нікуда не собіраюсь уєзжать із страни", це перетворюється на дуже швидку втечу "за порєбрік". Й попри свою зраду і розуміння, що український народ ніколи не прийме зрадника, одразу після втечі старанно організував кілька зустрічей із пресою та заявляв про свою "легітимність", а потім з просторів телеекранів він зник, і наступного разу дав про себе знати в березні 2022 року.

За даними українських спецслужб, Янукович перебував у Мінську, оскільки росіяни планували захопити Київ та сформувати в українській столиці проросійський "уряд" на чолі з втікачем. Зараз же, коли плани окупантів давно зазнали нищівної поразки, Янукович є для російської влади відпрацьованим матеріалом. Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив політолог Володимир Фесенко.

"Янукович був цікавий російській владі, коли вони розраховували на перемогу в війні, — каже Володимир Фесенко. — Розраховували на те, щоб він став символом нібито легітимної влади. Хоча з точки зору права, термін повноважень Януковича давно закінчився. Після нього був інший президент, якого Росія визнала. Легітимність Януковича давно закінчилась, але росіяни хотіли його використати на короткий період. Йому б формально передали владу, потім призначались б вибори під російським контролем, щоб Медведчук був в статусі президента або прем’єр-міністра. В Москві Януковичу теж не дуже довіряють, більше того, до нього ставляться зі зневагою. Росіянам він був потрібний як аватарка, як лялька".

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ГУР знає, де зараз Янукович

Наприкінці 2023 року представник ГУР Андрій Юсов розповів про долю Віктора Януковича, якого заочно засудили в Україні до 13 років позбавлення волі за державну зраду.

"Янукович — охоронювана особа. І тут важливий чинник, що росіяни не лише охороняють, а й стежать. Можемо ще раз наголосити, що це люди, які часто самі собі не належать. Тому, звичайно, він перебуває під наглядом", — сказав Юсов.

Усіх зрадників буде знайдено

Юсов дав зрозуміти, що українській розвідці відомо місце перебування Януковича. ГУР проводить збір інформації й щодо інших державних зрадників, а також воєнних злочинців. Здається нам, що знає Буданов і про Лукашенка все, що треба.

Нагадаємо, нещодавно самопроголошений президент Білорусі Лукашенко згадав про молитви і зробив заяву про "мир" в Україні.

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