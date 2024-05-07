Лукашенко тікає до Януковича?: диктатор звів нову "хату" у РФ, яку видно навіть з космосу

Площа маєтку Лукашенка - понад 97 тис. кв. м. Його видно навіть із космосу.
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який намагається втриматися при владі, схоже, відчуває, що крісло горить і вже в’є гніздечко собі на болотах. Журналісти провели масштабне розслідування і "спалили", де хоче залягти на дно самопроголошений президент Білорусі.
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Відверта брехня і провокація Лукашенко
Такий міцний і безстрашний Лукашенко, яким він себе намагається видати й залякати світ, - це смішно. Та все ж за ці понад два роки війни проти України на території Білорусі з'явилися російські військові бази, на які перебазували пускові установки для балістичних ракет.
Тим часом Москва заявила, а Мінськ підтвердив, що там будуть сховища для ядерних боєголовок.
Нагадаємо, навесні 2024 року Лукашенко зробив кілька заяв щодо подальшого перебігу війни. З одного боку, він запропонував країнам Заходу погодитись на мир з Росією на її умовах. З іншого боку, диктатор пригрозив, що усе готове для ядерного удару. Та все ж найкраще в нього виходить розстилати червону доріжку для Путіна, а чи готовий той для нього зробити те саме.
Лукашенко готується до втечі?
Можливо, не факт. Тим не менш журналісти Belsat і об’єднання колишніх білоруських силовиків BELPOL провели спільне розслідування й заявили: Лукашенко вже готує собі запасний аеродром і збирається тікати до Росії до найкращого друга й навіть вже будує собі там мало не палац. Площа маєтку — понад 97 тис. кв. м. Зауважується, що це настільки велика територія, що її добре видно навіть із космосу.
На відео вказується, що оборудка з відчуженням землі почалась 2009-го і завершилась 2022 року. Спершу територією заволоділи білоруські підприємці, а потім вона перейшла у власність компанії, яка безпосередньо пов'язана з Олександром Лукашенком. Компанія ТОВ "Комплекс-Инвест", перший власник ділянки, згодом продала територію ТОВ "Региональный порядок", яке контролює Віктор Шейман — "найближчий соратник Лукашенка".
Лише гляньте на цей маєток
Схема була така: Білорусь отримала в Сочі 932 сотки землі у елітному туристичному районі. В обмін на це РФ отримала аналогічну ділянку на території Білорусі. Тим часом у Сочі збудували елітну резиденцію для білоруського президента Олександра Лукашенка, прикрашену дорогоцінними меблями.
Та по-багатому там все. Розслідувачі також дістали максимально детальний план маєтку "Красная Поляна". На плані вказано, що загальна площа забудови — 7434 кв. м. На ділянці є ресторанний комплекс (374 кв. м), три VIP-котеджі (по 730 кв. м), готель на чотири номери (348 кв. м), садовий будиночок (28 кв. м), спортивний майданчик (133 кв. м). Площа головного будинку — 2296 кв. м.
План-капкан білоруський дід почав розробляти ще 2020 року, якраз тоді коли йому довелось придушувати опозиційні виступи громадян після фальсифікації президентських виборів.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Лукашенко тікає до Януковича?! Диктатор звів нову "хату" на "болотах": її видно навіть з космосу!
Сценарій Януковича повторюється?
Прикладом для наслідування став експрезидент України Віктор Янукович, який після втечі теж подався до РФ і осів у маєтку в Ростовській області. Тож варто нагадати і тернистий шлях втечі колишнього українського президента з Києва десь на простори Ростова.
Як свідчать відео з камер відеоспостереження в Межигір'ї, Янукович готував свою втечу ще від 19 лютого 2014 року — після появи перших повідомлень про дев’ять загиблих активістів у центрі Києва. Отож вже наляканий, але похмурий й водночас казково багатий, 21 лютого Янукович починає пакувати найдорожче манаття. 22 лютого дає своє останнє інтерв’ю.
Як тікав Янукович
Того ж дня він заявив, що "я нікуда не собіраюсь уєзжать із страни", це перетворюється на дуже швидку втечу "за порєбрік". Й попри свою зраду і розуміння, що український народ ніколи не прийме зрадника, одразу після втечі старанно організував кілька зустрічей із пресою та заявляв про свою "легітимність", а потім з просторів телеекранів він зник, і наступного разу дав про себе знати в березні 2022 року.
За даними українських спецслужб, Янукович перебував у Мінську, оскільки росіяни планували захопити Київ та сформувати в українській столиці проросійський "уряд" на чолі з втікачем. Зараз же, коли плани окупантів давно зазнали нищівної поразки, Янукович є для російської влади відпрацьованим матеріалом. Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив політолог Володимир Фесенко.
"Янукович був цікавий російській владі, коли вони розраховували на перемогу в війні, — каже Володимир Фесенко. — Розраховували на те, щоб він став символом нібито легітимної влади. Хоча з точки зору права, термін повноважень Януковича давно закінчився. Після нього був інший президент, якого Росія визнала. Легітимність Януковича давно закінчилась, але росіяни хотіли його використати на короткий період. Йому б формально передали владу, потім призначались б вибори під російським контролем, щоб Медведчук був в статусі президента або прем’єр-міністра. В Москві Януковичу теж не дуже довіряють, більше того, до нього ставляться зі зневагою. Росіянам він був потрібний як аватарка, як лялька".
ГУР знає, де зараз Янукович
Наприкінці 2023 року представник ГУР Андрій Юсов розповів про долю Віктора Януковича, якого заочно засудили в Україні до 13 років позбавлення волі за державну зраду.
"Янукович — охоронювана особа. І тут важливий чинник, що росіяни не лише охороняють, а й стежать. Можемо ще раз наголосити, що це люди, які часто самі собі не належать. Тому, звичайно, він перебуває під наглядом", — сказав Юсов.
Усіх зрадників буде знайдено
Юсов дав зрозуміти, що українській розвідці відомо місце перебування Януковича. ГУР проводить збір інформації й щодо інших державних зрадників, а також воєнних злочинців. Здається нам, що знає Буданов і про Лукашенка все, що треба.
Нагадаємо, нещодавно самопроголошений президент Білорусі Лукашенко згадав про молитви і зробив заяву про "мир" в Україні.
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