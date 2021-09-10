"Лукашенко уперся, торгується": Безсмертний прокоментував 28 союзних програм між РФ та Білоруссю

За його словами, найнебезпечніше питання в цих документах, це те, що вся силова структура Білорусі віддається під контроль Кремля.

Посол України в Білорусі (2010-2011 роки), ексучасник ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безмертний розповів, про що свідчать останні перемовини між Путіним та Лукашенком. Особливу увагу політик звернув на погоджені 28 програм для створення Союзної держави між Росією і Білоруссю.

Про це Безсмертний розповів у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1.

"Тут є два контрольні сигнали, які дуже легко читаються. По-перше, це Володимир Ілліч Сємашко - людина, яка була в усіх урядах Лукашенка першим віцепрем'єром і вела питання промисловості", — зазначає гість програми.

Безмертний переконаний, що Путіну для того, щоб захопити "з потрохами" Білорусь, не потрібно підписувати цілу низку документів. А для цього потрібне одне речення.

"Що це за набір так званих "дорожніх карт"? Ці документи називаються "мероприятия по реализации мероприятий по вопросам ускорения интеграции". І в одному документі йде мова про створення вертикально інтегрованої компанії, в іншому — про монопольну структуру. Чому називали 31, потім 28? Тому що Лукашенко не віддає "Білкалій" — уперся. Він продовжує торгуватися за "Мозир" — там залишилася невелика частинка", — говорить Безсмертний.

За його словами, найнебезпечніше питання в цих документах, це те, що вся силова структура Білорусі віддається під контроль Кремля.

"Уже впродовж декількох років начальники Штабу, начальники підрозділів, окремих навіть бригад — громадянин Росії, громадянин Білорусі. Громадянин Білорусі — громадянин Росії. Тобто цей процес майже завершений".

Дипломат нагадав, що Союзна держава Росії і Білорусі існує від 1999 року. Тому Білорусь і так фактично під контролем Кремля.

"Президентом такої держави є Лукашенко, прем'єр-мінстром — Мішустін, парламент такої держави — об'єднаний парламент двох держав. Ця держава має бюджет. У цей бюджет входять спільні програми. До речі, у них 60% — це оборонно-промисловий комплекс. І коли нам показують білоруські розробки — це розробки спільного бюджету оцієї "держави": Республіки Білорусь і Російської Федерації. Насправді з точки зору формальних підходів Білорусь давно перебуває під повним контролем. Але яким шляхом іде Путін? Йому не треба проблеми білоруса — йому треба ресурс Білорусі. Це дуже прекрасний інструмент: забрати все з Білорусі — і нічого не давати Білорусі", — розповів Роман Безмертний.

Нагадаємо, що Лукашенко на зустрічі з Путіним назвав росіян і білорусів "практично єдиним народом".

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