Лукашенко віддає військову техніку та боєприпаси Путіну, наступ з Білорусі відкладається - Жданов

Лукашенко віддає військову техніку та боєприпаси Росії, що ще більше знижує ймовірність наступу з Білорусі.

Про це 18 серпня в ефірі "FreeДом" заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Що стосується білоруської армії, то загроза лишилася на тому ж рівні. Навіть можна сказати трохи знизилася. Чому? Бо Лукашенко дуже активно віддає боєприпаси. Ешелон за ешелоном йдуть. Він віддає боєприпаси РФ, знімає зі зберігання техніку і віддає РФ, а перед початком війни ніхто патрони не роздає. Навпаки патрони збирає, щоб акумулювати і використати їх у бойових діях. А навчання продовжуються кожного тижня", - заявив експерт.

Жданов додав, що Лукашенко, роздаючи боєприпаси, знижує загрозу втручання білоруської армії у війну проти України на боці Росії.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 176-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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