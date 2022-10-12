Лукашенко як вуж може між ногами Путіна пролізти: Фесенко пояснив, як "бульбофюрер" грає на два фронти

Путін змушує Лукашенка вступити до прямої війни проти України, але той маневрує різними способами, аби цього уникнути.

Політолог Володимир Фесенко впевнений, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не вступить у пряму війну проти України, бо він боїться втрати владу.

Про це політолог сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

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"Лукашенко боїться вступати у війну проти України. Він розуміє, що він цю війну програє, а це буде означати це не просто особисту поразку, а це буде фінал - політичний, фізичний. Він втрать свою владу. У нього, я б сказав, є тваранна чуйка. І він відчуває, що тут - ризик. І що він робить? Це уже стиль Лукашенка. Він петляє, маневрує. Хтось порівнює, що він, як вуж, може між ногами Путіна пролізти. Він завжди робить паси Путіну. Він на словах йому обіцяє майже все. Путін його тягне до прямої війни проти України. Він обіцяє, далі робить семимильні кроки. Він два місяці продовжував військові навчання на кордоні з Україною. Це нібито був знак - це трохи і ми почнемо. Але якщо він не в'язався у пряму війну у перші дні, то зараз не вступить", - пояснив політолог.

Як зауважує Фесенко, білоруський диктатор залежний від Путіна, а тому грає з ним в особливу гру - "цирк". І все заради того, щоб не в'язуватися у пряме зіткнення проти України.

"Він залежний від Путіна як в економічному сенсі, так і у військовому. Лукашенко змушений грати із Путіним в особливу гру. Правильно сказати, це цирк, в ролі головного клоуна Путіна виступає Лукашенко. А все, щоб уникнути червоної лінії - не вступати у прямий конфлікт з Україною", - зазначив він.

Нагадаємо, на територію Білорусі Росія завезла 32 іранських дронів "Shaded-136", планується ще друга партія постачання БпЛА. Військовий експерт Олег Жданов попереджає про небезпеку з боку Білорусі. Як припускає експерт, на півночі України Росія може замінити ракетні удари на атаки іранськими дронами.

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