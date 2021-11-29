Лукашенко заявив, що нічого не знає про плани Росії напасти на Україну

Лукашенко заявив, що нічого не знає про плани Росії напасти на Україну

За останньою інформацією, заявив Кулеба, Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 115 тисяч військовослужбовців.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нічого не знає ані про плани Росії напасти на Україну, ані про нарощування військ на нашому кордоні. Він заявив, якщо між Україною та Росією почнуться бойові дії, Білорусь осторонь не залишиться. А мігрантську кризу, яку Лукашенко власноруч розпалював з літа, він тепер називає спробою Європи стримати Мінськ.

Про це 29 листопада йдеться в сюжеті ТСН.16:45.



Так, білоруські служби майже щоночі нищать загородження на кордоні, твердять польські військові, демонструючи діри в паркані.

"Свідома, цинічна і небезпечна гібридна атака, організована режимом Лукашенка. Вона ставить під загрозу життя невинних людей, яких брехливими обіцянками заманили до білоруського кордону", - каже президентка єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Тим часом, з’явившись на нараду у військовій формі, самопроголошений президент Білорусі заявляє, що не хоче війни і цинічно калькує усе, що чує від європейців.

Також читайте Лукашенко заявив, що Росія скоординує з ним напад на Україну

"Хіба ми могли припустити, що в нас виникне така собі мігранська криза", - заявив Лукашенко.

Ще від літа кількість рейсів з близькосхідних країн до Мінська збільшилася в кілька разів. Це сталося після обіцянки Лукашенка пропускати мігрантів до європейського кордону. Потім, побоюючись санкцій, польоти скасували, але в Білорусі вже накопичилося понад десять тисяч біженців, які задля того, щоб заплатити трафікерам продають усе, що залишилося вдома, бо певні - більше туди не повернуться.

Сьогодні повідомили про ще одного загиблого на кордоні - їх уже щонайменше 15. Лукашенко твердить, що тіло їм підкинули. На тому ж таки засіданні він неодноразово згадує про Україну.

"Те, що в Україні проводяться ці навчання під кодовою назвою "Полісся" – ми теж це бачимо", - заявив Лукашенко.

Спецоперація "Полісся", що триває з минулого тижня - українська відповідь на влаштовану Лукашенком мігрантську кризу. Завтра в латвійській Ризі збираються міністри закордонних справ країн НАТО обговорювати її і підготовку російського нападу на Україну.

Невизнаний Європою президент Лукашенко, для якого Путін, єдиний засіб утримуватися при владі, відмовляється бачити очевидне усьому світу нарощення сил. Незважаючи на численні супутникові знімки - він вимагає доказів.

"Вкотре наші "партнери", як їх у Росії називають, наші суперники, як я сказав, вороги, намагаються відбудувати Росію. Тому й вигадали тезу, що Росія збирається нападати на Україну. Ну, якщо збирається - покладіть факти на стіл і підтвердить цю тезу", - заявив Лукашенко.

У відповідь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив жаль щодо того, що Україні доводиться серйозно розглядати військову загрозу і з північного напрямку.

Війни не хоче, але у разі бойових дій стане на бік Росії – заявив Лукашенко | Новини світу

"Риторика Лукашенка щодо України стає чимдалі ворожіша. Це ще нещодавно було дуже важко уявити - в минулому у України з Білоруссю були чудові стосунки, ми ніколи раніше не розглядали загрозу з північного флангу, але, на жаль, тепер доводиться ставитися до цієї загрози максимально серйозно", - заявив він.

За останньою інформацією, заявив Кулеба, Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 115 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, 29 листопада президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував роль посередника між Зеленським та Путіним. Як зазначив Ердоган, Туреччина прагне, щоб українсько-російська тема розвивалася у позитивному руслі.

Читайте також: