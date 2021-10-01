Лукашенко заявив, що перепрошувати у білорусів йому немає за що, а відеодокази злочинів режиму назвав фейками

Лукашенко заявив, що перепрошувати у білорусів йому немає за що, а відеодокази злочинів режиму назвав фейками

Диктатор запевнив, що готовий пустити журналістів, щоб ті самі пересвідчились.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко дав інтерв’ю американському телеканалу CNN, в якому назвав усі дані правозахисників та відеодокази причетності свого режиму до влаштування мігрантської кризи в ЄС - фейками. Заявив, що перед своїм народом йому немає за що просити пробачення. І запросив журналістів на власні очі пересвідчитися, що відбувається на кордоні. Тим часом сирійська біженка, яку все ж пропустили до Польщі, каже: білоруські чиновники переконали її, що подорож до Європи буде дуже легкою.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

«У вас є факти, що я штовхаю цих людей на кордон із Польщею?», - запитує в інтерв’ю Лукашенко журналістів.

Фрагменти діалогу публікує білоруське телебачення і на ньому Лукашенко заперечує все - утиски прав білорусів, тортури, перетворення сирійських та іракських мігрантів на зброю проти європейських сусідів. «Ми дозволяємо всім журналістам приїжджати на кордон і розібратися, ласкаво просимо», - твердить Лукашенко.

Ще влітку ТСН показувала відео, на якому білоруські прикордонники довозять біженців з близького сходу до литовського кордону, аби пересвідчитись, що вони пішли на нейтральну смугу.

Бошра аль-Моаллем поїхала з охопленої війною Сирії на гроші брата, який влаштувався у Бельгії. Він сказав, що: новий мігрантський маршрут лежить через Білорусь.

«Прийшла польска поліція, сказала, що ви прийшли сюди нелегально. Вони довели нас назад до кордону. І потім нами двадцять днів грали в футбол. Ідіть, ідіть, ідіть... ні даху над головою, ні їжі, ні води», - розповідає жінка.

На телефоні Бошри десятки таких відео. Люди змушені спати просто неба. Інтерв’ю вона дає вже з польского міста Белосток. «Всім було байдуже, що там з нами відбувається. Ми не чекали, що з нами це станеться. Нам сказали, що до Європи дуже просто дістатися і знайти там нове життя. Я не думала, що ми опинимося між двох кордонів, перетворені на зброю», - каже біженка.

«Якби вони йшли в Білорусь і хотіли залишитися в Білорусі, а ми їх викидали туди, до Польщі, або Литви, ви б висунули претензії. Але сьогодні немає таких людей, які хочуть в Білорусі залишитися, а я їх викидаю?», - зазначає Лукашенко.

Після двадцятиденних блукань виснажена, спрагла Бошра знепритомніла. У поляків не залишилося іншого вибору як забрати її до лікарні, а звідти до тимчасового помешкання. Але уже шістьох мігрантів від літа врятувати не вдалося.

«Цей маршрут створений штучно. У такий спосіб Лукашенко, за допомогою Путіна, мститься всьому Євросоюзу», - зазначає речник координатора спецслужб Станіслав Зарін.

Також читайте Розстріл айтівця у Мінську: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція на підтримку вбитих активістів

І помста сягає мети, розбрату досягнено, бо навіть серед поляків існує думка, що - в той час, як білоруському диктатору начхати на права людей, Польща - мусить вести себе інакше.

«Очевидно, що політичні дії Лукашенка спрямовані проти Польщі та ЄС. Але Польщу це не виправдовує. Там на кордоні жертви, які страждають і помирають», - зазначає організаторка гуманітарної спілки "Порятунок" Маріанна Вартечка.

В жорстокості поляків, які тримають беззахисних людей на кордоні, звинувачує і Міжнародна амністія. Зараз на кордоні діє режим надзвичайного стану. Польські прикордонники повідомляють, що тепер білоруси роздають біженцям військовий одяг. А відтак - чекають нових провокацій.

Новини світу: якою виявилась "подорож" сирійської біженки до Європи

Тим часом у Білорусі масові затримання після резонансного вбивства КДБівцями учасника антилукашенківських протестів Андрія Зельцера. Силовики узялися заарештовувати тих, хто публікував негативні коментарі у соцмережах.

Правозахисники повідомляють про щонайменше пів сотні затриманих, яким інкримінують образи держслужбовців та розпалювання ворожнечі.

До квартири 31-річного Андрія Зельцера КДБісти вдерлися з обшуками цього тижня. Чоловік зустрів їх із рушницею в руках. Одного із силовиків смертельно поранив, інші відкрили вогонь на ураження та застрелили Андрія.

Дружину вбитого помістили до слідчого ізолятора Мінська. Марії Успенській оголосили підозру у співучасті у вбивстві силовика через те, що вона фільмувала події на телефон.

Новини світу: масові затримання – чим обернулось вбивство учасника антилукашенківських протестів у Білорусі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання