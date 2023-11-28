Лупцювала металевою ніжкою, електрокабелем і паском: мати-вихователька жорстоко знущалась з дітей

Замість ласки та любові в хід йшли кулаки, а часто і сторонні предмети, деталі скандального інциденту на Київщині – в ексклюзиві TSN.UA.

Мати-вихователька перетворила будинок сімейного типу на катівню. Замість ласки та любові в хід йшли кулаки, а часто і сторонні предмети. Деталі скандального інциденту на Київщині – в ексклюзиві Артема Зябкіна для TSN.UA.

Відео сколихнуло Мережу

Відео, яке днями з’явилося у Мережі, просто шокує. На ньому старша жінка нещадно б’є та товче об стіл хлопця. Під рукою в неї опинилась металева ніжка від столу. Саме нею вона відшмагала дитину.

Жінка відгамселила хлопчика

Як виявилось, це 13-річний прийомний син матері-виховавтельки. Скоріше за все, відео його побиття зафільмували інші жінки. Загалом 59-річна вихователька, що проживає на Фастівщині, приютила у себе сімох дітей віком від семи до 15 років.

Била металевою ніжкою та знущалася: матері-виховательці з будинку сімейного типу повідомили про підозру

Дітей систематично били

За словами дітей, жінка била їх регулярно, причому жорстоко. Для систематичних “виховальних” побиттів горе-матір навіть бралася за електрокабель.



"Діти розповіли, що стали свідками того, як мати-вихователь завдавала ударів 13-річному підопічному: спочатку руками, а потім металевою ніжкою столу. Хлопця били в область голови, однак він встиг закритися руками. Також діти зазначили, що мати систематично карала їх, застосовуючи пасок, електрокабель та інші предмети", - зазначили у поліції.

Жінці загрожує в’язниця

"Наразі підліток з іншими дітьми перебувають у лікарні. Катування - стаття вкрай серйозна, тож жінці може загрожувати до шести років ув’язнення. Поліція повідомила їй про підозру. Деталі відвертого звірства жінки над своїми підопічними розповіли в обласній прокуратурі.



"У листопаді поточного року під час чергового конфлікту опікунка, з метою покарання, а також з метою залякування інших дітей, взяла до рук хромовану трубу та нанесла хлопцю кілька ударів по голові та тулубу. Також вона била потерпілого руками по різних частинах тіла. Таким чином, вона спричинила дитині фізичний біль, моральні страждання та тілесні ушкодження", - кажуть у Київській обласній прокуратурі.

Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура оскаржуватиме вказаний запобіжний захід.

Загалом, дитячі будинки сімейного типу є розповсюдженою практикою. На вересень 23-го року в Україні їх було понад 1300. Згідно з правилами, у такій сім’ї має проживати не більше 10 людей, включно з дітьми та вихователями. За кожним з вихованців держава закріплює і соцпрацівника, який має супроводжувати дитину.

Черга правосуддя

Допоки ж вину жінки не доведуть, дітей утримуватимуть в одному з реабілітаційних центрів Київщини. Сподіваємось, що їм якнайшвидше вдасться оговтатись від страшних побиттів і нарешті знайти сім’ю, де батьки любитимуть їх, а головне – поважатимуть їхню гідність.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Лупцювала металевою ніжкою, електрокабелем і паском! Матір-вихователька жорстоко знущалась з дітей!".

Нагадаємо, у київському дитячому садочку катували малюків. Вихователі закривали дітей у шафі, обмотували скотчем та придушували. Заклад працював начебто за методикою АВА-терапії, але насправді працівники заподіювали дітям сильного фізичного болю та моральних страждань.

Читайте також: