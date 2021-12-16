Лупцював та скандалив: вбивця українки в Італії заявив, що розстріляв жінку, бо вона нібито брала його гроші

Лупцював та скандалив: вбивця українки в Італії заявив, що розстріляв жінку, бо вона нібито брала його гроші

У покійної в Італії залишилися дві доньки.

В Італії 81-річний чоловік застрелив 67-річну українку, яка доглядала його 83-річну сестру. Чоловік заявив, що зробив це, бо вона нібито погано працювала та брала його гроші.

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Про це 16 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Вбиту звали Марія Баран. Їй було 67 років, жінка родом зі Львівської області, проте вже давно мешкала та працювала в Італії.

Останнім часом працювала неподалік Неаполя, де доглядала сестру колишнього вчителя математики. Вчора після сварки італієць застрелив українку з особистої зареєстрованої зброї. Жінка померла на місці до приїзду медиків та поліції.

Підозрюваного затримали, а він заявив, що нібито доглядальниця погано виконувала свої обов’язки і навіть забирала в нього гроші. Втім, за словами сусідів, чоловік мав вкрай кепську вдачу, регулярно скандалив та навіть бив українку. Також, кажуть, він не міг порозумітися із жодною з попередніх працівниць. У Марії Баран в Італії залишилися дві дорослі доньки.

81-річний італієць застрелив українку, бо та нібито погано доглядала його сестру | Новини світу

Нагадаємо:

У м. Торре-Аннунціата, що в Італії, 81-річний колишній вчитель математики застрелив 67-річну українку, яка працювала доглядальницею його сестри.

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