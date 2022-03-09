Львів переповнений біженцями від війни: де вони шукають прихисток і яку допомогу отримують

Львів переповнений біженцями від війни: де вони шукають прихисток і яку допомогу отримують

До міста уже прибуло 200 тисяч українців, які втікають від війни Путіна, ще стільки ж — розмістилися в області.

Переселенців із регіонів Украни, які після вторгнення Російської Федерації охоплені війною, львів’яни поселяють у себе вдома, у театрах, школах, дитячих садках. Однак ресурси Львівської області для допомоги біженцям від війни потроху вичерпуються. Львівська влада просить допомоги. Сьогодні вимушених біженців відвідав мер Канн.

Про це йдеться в сюжеті ТСН ("1+1") в ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

Львівські школи відкриються ще нескоро. Вони нині стали домом для тисяч людей, які втекли з-під обстрілів. Біженка Інна Єрмакова з двома дітьми наважилася на евакуацію лише тоді, коли за два квартали від будинку почали падати снаряди. Її Сашку тільки 5 з половиною років - і він ще не дуже розуміє, що означає війна.

“Щоб зберегти психіку дитину, ми гралися... Є такий персонаж в ютубі “Сиреноголовий”, тож ми так домовилися, що це “Сиреноголовий” на нас напав і нас лякає, а ми маємо від нього ховатися і почекати поки його переможуть”, - розповідала вона.

У перші дні війни родина ховалася від бомбардування у метро. А потім, каже Інна, звикли до повітряних тривог і лишалися вдома.

“Користуючись “правилом двох стін”, коли вже трохи звикли до тих шумів, то вже спали вдома, просто в коридорі майже весь цей час”, - каже Інна.

Біженці доїхали до столиці і ледве помістилися в евакуаційний потяг. Вирушили до Львова під звуки сирени.

У львівській школі вони почуваються у безпеці. Тут таких як Інна тут чимало - поверхом нижче ще одна киянка Світлана Явецька, яка не стримує сліз.

“Чоловік мій залишився вдома, в територіальній обороні. Тяжка була ніч сьогодні, я так розумію, він мені розповідає, що все добре, але я ж розумію, що це не так. Батьки наші там залишилися”, - каже біженка.

Коли вона побачила натовп на вокзалі, то засумнівалася, що зможе виїхати. Але їй пощастило сісти в евакуаційний потяг “Київ- Рахів”.

“Діти малі, старі люди - всі там, по 20 людей в купе їхало. Складно, втомилася, і не можу ще зрозуміти що мені робити далі. В один день все змінилося в нашому житті”, - каже Світлана.

Біженців які знайшли прихисток у цій львівській школі у вівторок, 8 березня, відвідав голова асоціації французьких міст та мер Канн Левід Ліснар. Він каже, що каже хотів на власні очі побачити безстрашних українців і запропонувати свою допомогу.

“Зараз ми переживаємо жорстоку геополітичну реальність, але історія так розпорядилася. Запевняю вас, що всі комуни, всі мерії міст у Франції об’єднанні, ми організовуємо гуманітарну допомогу для України і готові приймати біженців”, - говорив гість із Франції.

Львівщина вже прийняла приблизно 400 тисяч біженців і ресурси регіону поступово вичерпуються. Тож очільники міста і області просять світову спільноту про допомогу. Тут потрібні мобільні шпиталі та центри для вимушених переселенців з обладнаними санвузлами та пунктами харчування. А ще - ліки, бронежилети та шоломи.

“Ми просимо допоможіть нам зброєю, допоможіть нам гуманітарною допомогою і допоможіть нам в розповсюдженні правди, щоб люди у Франції знали що ми сторона світла, сторона добра”, - звернувся до представників французької делегації голова Львівської обласної військово-цивільної адміністрації Максим Козицький.

Мер міста Андрій Садовий закликав гостей поговорити з президентом Франції Еммануелем Макроном і розказати про те, що вони побачили, і передати прохання про закрите небо над Україною та допомогу.

Ситуація у Львові: як у місті живуть тисячі евакуйованих українців

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