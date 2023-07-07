Львів у жалобі: в зруйнованому ракетою будинку були дерев'яні перекриття - і це стало випробуванням для рятувальників

У Львові завершили пошуково-рятувальну операцію у будинку, куди влучила російська ракета. На зараз вже 10 загиблих і понад сорок поранених. Останнє тіло з-під завалів дістали сьогодні зранку. Росіяни “Калібрами” атакували місто напередодні вночі. Один із них поцілив у багатоквартирний житловий будинок. Ще понад 30 будівель пошкодила ударна хвиля, йдеться в ТСН.

Більше доби рятувальники розбирали завали, працювали вручну, без габаритної техніки, адже під руїнами ще залишалися люди. До пошуків залучили собак. Та дива таки не сталося, під завалами ніхто не вижив. Рятувальники дістали десятьох загиблих.

Це була дуже складна пошукова операція, кажуть надзвичайники. Адже будинок наче посипався з 4 по 1 поверх, адже перекриття тут дерев’яні. Кажуть, найскладніше було дістати тіло останньої жертви. “Коли ми дійшли до рівня першого поверху і обстежили всі приміщення, в нас ще не було однієї людини, яку ми шукали. Потім обстежуючи завал між 3-4 поверхом, де не було ні стелі, ні підлоги, конструкції застрягли на одній з балок, ми виявили це тіло”, - розповідають рятувальники.

Щоб пробратися до нього задіяли кран та гірських рятувальників в альпіністському спорядженні.

Постраждалі люди чекають на комісію, яка оцінить збитки. Ресторатори по-сусідству - теж. “Провалилася повністю стеля, почала падати цегла зверху, повибивало усі вікна, телевізор, кондиціонер, це все висіло, все побилося, попадало. Тут була стіна, яка відгороджувала під’їзд від ресторану, вона просто обвалилася, впала”, - розповідає адміністраторка закладу Ірина.

Нову стіну уже вимурували. Та загалом на відновлення піде не один місяць, кажуть власники. Мешканці будинку, хто має доступ до квартир, теж одразу взялися наводити лад у помешканнях, підмітати осколки, забивати вікна фанерами чи клейонкою. Ннебайдужі львів’яни несуть на подвіря зруйнованого будинку найнеобхідніше.

Загалом ударною хвилею від влучання російської ракети пошкодила 250 квартир у понад 30 будинках.

30 мешканців зруйнованого будинку ночували у модульному містечку, ще троє - у готелях. У мерії заявили, на відновлення житла виділять сто мільйонів гривень. За загиблими львів’янами у місті оголосили жалобу. Наймолодшій мешканці було 32 роки, найстаршій - 71 рік.

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