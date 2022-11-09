Львів'янам компенсують половину вартості генераторів: як діє програма і коли будуть виплати

У Львові мешканців багатоповерхівок закликають подбати про альтернативні джерела живлення і придбати генератор за пів ціни.

Львів'янам компенсують половину вартості генераторів, але не усім, йдеться в ТСН.

Місто уже переживало повне знеструмлення після російських ракетних обстрілів і гарантувати, що це не повториться, не може ніхто.

Оскільки для багатьох ОСББ придбати генератор дорого - половину вартості відшкодовуватимуть за спеціальною програмою.

Мешканці одного з будинків купили генератор ще влітку, але вже пересвідчилися, каже керівник ОСББ, що річ дуже потрібна. У жовтні, коли в енергетичні підстанції Львівщини влучили російські ракети і все місто було знеструмлене, сюди приходили містяни заряджати ґаджети та кип’ятити воду. “Після 10 жовтня, після обстрілів не було світла, ми використовували і люди заряджали ґаджети - телефони, смартфони, макбуки, багато, хто живе, хто працює в ІТ-індустрії”, - пояснює голова правління ОСББ Олег Вощинкін.

Витратили на генератор тоді понад 20 тисяч гривень, тепер планують компенсувати половину вартості за програмою міської ради. “Потужність його - 3 кіловати, споживає він 0,7-0.8 л/год, бак 15 літровий. Він бак відпрацював, це 17-18 годин, він має пів години-годину відпочити. Плануємо ще купити один потужний на декілька будинків, щоб людям запускати подачу води”, - планують мешканці.

Місто вирішило заохочувати людей подбати про альтернативні джерела живлення. За генератор, придбаний з початком повномасштабного вторгнення, обіцяють повернути половину вартості. “ОСББ, керівні компанії, а також ЖБК Львова, а також виконавці житлових послуг. Сума відшкодування повинна не перевищувати 50% вартості генератора, але не перевищувати 30 тис грн”, - пояснюють спеціалісти ЦНАП.

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У Львові понад сім тисяч багатоквартирних будинків. Поки на компенсації передбачили 10 мільйонів гривень, а якщо цих коштів не вистачить, переглядатимуть бюджетні витрати.

Щоб отримати компенсацію, треби лише подати заяву, квитанцію про придбання генератора і документ з його технічними характеристиками. “Такі заявки і рішення по них будуть в межах тижня. І відповідно кошти відшкодовуватимуться кілька днів. В межах 10 днів, двох тижнів заявка має бути опрацьована і профінансована”, - каже директор Департаменту житлового господарства Львівської міської ради Олександр Одинець.

Програма лише починає працювати. У міськраді сподіваються, що містяни скористаються нею і встигнуть до холодів.

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