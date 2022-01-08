Львів'яни організували незвичайний вертеп: Святослав Вакарчук приєднався до колядників

Львів'яни колядували по домівках, показували благодійні вистави і виступали просто неба

У Львові люди згуртувалися в соцмережах і створили арт-вертеп. Його учасники - це лікарі, підприємці й лише один професійний актор.

Про це розовіли у ТСН.19:30 за 8 січня.

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Львів'яни колядували по домівках, показували благодійні вистави і виступали просто неба. Заколядоване віддадуть на лікування дітей із важкими діагнозами.

В арт-вертепі поколядував і відомий співак Святослав Вакарчук. ТСН він розповів, що приїхав на свята до мами та друзів, проходив повз і просто не міг не зупинитися. Вакарчук гучно колядував, селфився з вертепом і своїми прихильниками.

Святослав Вакарчук колядував у Львові - відомий співак приєднався до арт-вертепу

Нагадаємо, на Волині зберіглася унікальна традиція, якій майже сто років. У селі Комарове на Різдво вулицею ходить незвичний вертеп. Ірод, його воїни, смерть та чорт не минають жодної хати. Господарям переодягнені парубки показують незвичну театралізовану виставу.