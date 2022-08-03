Львів’янин вже 28 днів поспіль бігає напівмарафони, щоб зібрати кошти для військових

22-річний Назар Кірик вже місяць розпочинається кожен день із відео, де звітує підписникам, що знов вийшов бігти заради збору коштів. Понад сто двадцять тисяч гривень уже задонатили, але хлопець хоче зібрати ще стільки ж. Бігає за будь-якої погоди і навіть, коли нездужає, йдеться в ТСН.

Спочатку розминка, а далі забіг на 21 кілометр. Нині Назар біжить у парку, та локації не завжди одні й ті самі. «Біжу по дрон. Кожного дня з 1 липня по 31 липня я пробігаю напівмарафон, з різними цікавими людьми, в цікавих локаціях, деколи навіть в різних містах», - розповідає юнак.

Щоденна пробіжка триває близько двох годин, буває й таке, що до Назара доєднуються і інші охочі.

Назар – пластун, багато його друзів нині воює і їм потрібен дрон. Юнак замислився, як зібрати на нього гроші. І вирішив робити те, що вміє – бігти. У Мережі повідомив про мету своїх забігів. На сторінці організації "Пласт" щодня публікує звіт про спортивні досягнення. І люди перекидують гроші. «Ми закривали попередні запити своїми силами, своїми зборами коштів, а от коли збір Назара завершиться, відправимо саме тим військовим, які будуть потребувати в цей момент», - каже голова львівського осередку пласту Ярослав Булишин.

За 5 місяців війни пласт закрив вже понад 600 запитів від різних військових підрозділів. «Зараз є понад 125 тисяч гривень, люди долучаються. Насправді в мене вчора друг-військовий задонатив десь 50% своєї зарплати на цей дрон», - розповідає Назар.

Назар підрахував, якщо щодня бігти напівмарафон – за місяць здолає понад 650 кілометрів. Проте готовий бігти і більше, аби зібрати гроші на дрон.

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