Львів’янин Ярослав Базилевич, всю родину якого вбила Росія: "Намагаюся шукати маленькі сенси в житті"

Дружину та всіх доньок цього чоловіка путінська армія вбила ракетою на початку вересня.

Львів’янин Ярослав Базилевич, у якого на початку вересня внаслідок ракетного удару путінської армії загинула вся родина (дружина Євгенія та три доньки — Ярина, Дарія та Емілія), разом з Українським католицьким університетом та Національною скаутською організацією України Пласт започаткували стипендіальний фонд імені Євгенії, Ярини, Дарії та Емілії Базилевичів.

Як розповів в коментарі для ТСН.ua Ярослав Базилевич, цей фонд започатковано для того, щоб університет зміг покривати витрати на навчання для талановитих студентів, які через певні складні обставини не мають можливості оплатити свою освіту.

"Конкретніші деталі знає Університет (УКУ — Ред.), тому що він є розпорядником фонду. Я вкладаю частину до тих коштів. Наскільки я розумію, фонд створений і наповнюється", - каже пан Ярослав.

Після 4 вересня, коли сталася страшна трагедія, тисячі українців висловили Ярославу Базилевичу слова підтримки. Міський голова Львова Андрій Садовий в день похорону так написав на своїй сторінці у Facebook: "4 труни. 4 хрести. Одна сім'я. Це найстрашніше, що я бачив в житті. Вічна Памʼять".

На питання про те, як він тримається після жахливої трагедії, Ярослав Базилевич негучно відповів в коментарі для ТСН.ua:

"Намагаюся шукати сенси, маленькі сенси в житті".

Як відомо, днями Ярослав Базилевич опублікував на своїй сторінці в соцмережі проникливий пост.

"Я був найбагатшим, найщасливішим чоловіком і батьком, я мав скарб і завжди розумів, що це скарб — мати таку дружину і таких відповідальних, працьовитих, гарних, розумних, ініціативних, патріотичних дітей. Весь час я пишався ними і пишаюся надалі. У них мало бути все попереду, у кожної з них. В одну мить я втратив ту багатогранність відчуттів, які вони всі четверо, кожна по своєму, давали мені протягом нашого спільного життя. Сьогодні я маю найкращі, найщасливіші, найпрекрасніші спогади — все решта ампутовано! То ж прошу допомоги у створенні Сталого стипендіального фонду імені Євгенії, Ярини, Дарії і Емілії Базилевич, щоб світ пам'ятав їхні імена", — написав Ярослав.

Прощання з цілою родиною! Важкі кадри! У Львові поховали жертв ракетної атаки 4 вересня!

Раніше повідомлялось про те, що всю сім’ю вбила ракета, а батько вижив, бо пішов по воду.

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