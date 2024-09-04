Львів'янка розповіла про кривавий ракетний обстріл: "Все горіло і неможливо було бути в укритті"

Російські окупанти зранку 4 вересня атакували Львів ракетами. Росіяни вдарили по житлових будинках, відомо про 7 загиблих.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН.

Наразі на місці влучань працюють рятувальники, медики надають допомогу потерпілим.

"Ми прокинулись, побачили цей вибух, потім - ще. Все навколо червоне, летять осколки. Вибігли і побачили, що робиться. Сховалися в укриття, але навколо уже все горіло і неможливо було бути в укритті. Ми намагалися знайти інший вихід, бо туди куди ми зайшли, вийти вже було неможливо. Дуже страшно", - каже жителька Львова Галина Прокоп.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Троє дітей загинули! Наслідки атаки на Львів: останні подробиці!

Нагадаємо, російські загарбники атакували Львів 4 вересня дронами і ракетами. За останніми даними, унаслідок ударів загинули 7 людей, ще 47 – постраждали. У місті пошкоджені будинки та авто.

Унаслідок нічної атаки по Львову були пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення.

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