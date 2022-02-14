Львів заполонили машини із дипломатичними номерами: до міста переїздять посольства і консульства іноземних держав

З Києва до Львова переїзжає представники посольства Канади, США, Нідерландів

Львів готується приймати посольства і консульства іноземних держав. Про переїзд з Києва до Львова заявила вже низка дипломатичних установ.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

На вулицях Львова помітно побільшало автомобілів з дипломатичними номерами, зокрема майже два десятка машин припарковані біля одного із готелів у середмісті. З Києва до Львова переїзжає представники посольства Канади, США, Нідерландів, а також з Дніпра сюди набечто вже приїхали німецькі дипломати з тамтешнього консульства.

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«Кожне посольство, воно заздалегідь має варіанти, багато дипломатичних установ ще декілька місяців назад почали ці варіанти опрацьовувати, вони їх опрацювали, вони мають відповідні приміщення, а, у разі потреба, щоб місто допомогло, буде допомагати», - заявляє міський голова Андрій Садовий.

Вранці у ратуші відбулося позапланове засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій. Єдине питання - військова загроза з боку Росії. Там ухвалили зробити суттєвий запас крові і закупити дизель генераторів для різних служб міста у разі перебою з електрикою, щоб могли працювати.

За словами мера запаси медикаментів є на 3 місяці, також очільник Львова запевнив, навіть, якщо повністю зникне світло, є можливість подавити мешканцями санітарний об’єм води.

А загалом станом на зараз у Львові спокійно і безпечно.

З Києва до Львова переїжджають дипломатичні установи – як готується місто | Новини України

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