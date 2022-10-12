Львівщину готують до віялових відключень: Козицький розповів подробиці

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що після ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури Львівської області ситуація в регіоні залишається складною. А тому в регіоні можливі віялові відключення електрики.

Про це він сказав 12 жовтня в етері телемарафону на каналі "1+1".

Голова ОВА наголосив, що більшість області й досі отримує електроенергію за тимчасовою схемою.

"У нас повністю знищені чотири підстанції "Укренерго". Повернути електрику вдалося завдяки безпрецедентній роботі працівників обленерго, "Укренерго" та ДСНС. На цю мить живлення є у всіх населених пунктах Львівщини, але не всі абоненти підключені. Після ударів більше тисячі населених пунктів та півтора мільйона людей опинилися без електрики та водопостачання. 80% мобільної мережі зникло. Протягом 24 годин вдалося відновити постачання електрики та води. Зараз є перебої з водопостачанням на верхніх поверхах будинків", - пояснив Козицький.

Голова Львівської ОВА додав, що вони обговорюють із промисловими підприємствами переведення в інший режим роботи, щоб зменшити навантаження на мережу. Козицький повідомив, що поки немає графіків відключення електрики у Львові та області, але вони можуть з'явитися.

"Але через можливе похолодання, якщо буде збільшення споживання електрики, нам доведеться обмежувати побутових та промислових споживачів. Якщо зменшити споживання електрики не вдасться, ми говоритимемо про віялові відключення електрики в різних районах у різний час", - сказав Козицький.

Голова ОВА наголосив, що всі лікарні отримують електрику. Медичні заклади працюють, проте призупинена планова госпіталізація та планові операції. Козицький додав, що Львівщина планує відновити свою енергетичну інфраструктуру, але це складно, оскільки такий ремонт може тривати до року. Також посадовець повідомив, що у Львівській області від понеділка планують відновити очне навчання.

1,5 млн людей на Львівщині залишилися без світла та води - Максим Козицький

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури Львівської області

Російські окупанти 10 та 11 жовтня ракетами обстріляли енергетичну інфраструктуру Львівської області. 10 жовтня 90% Львова залишилося без електропостачання. У місті не було води та спостерігалися перебої з мобільним зв'язком. До кінці доби ситуацію вдалося стабілізувати.

Проте росіяни 11 жовтня повторно обстріляли енергетичну інфраструктуру області. Окупанти знищили кілька підстанцій, які постачали електрику, зокрема і за кордон.

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