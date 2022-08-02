Львівщину трясонуло від потужних ракетних ударів: усі подробиці

Сім з восьми ракет вдалось збити системі ППО, одна - поцілила у військову частину в Львівській області.

ТСН.ua дізнався подробиці ракетного обстрілу Львівщини.

На Львівщині після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи

У Львівській області 2 серпня о 17:14 було оголошено про повітряну тривогу. Під час цього в області пролунали вибухи. Одразу після завершення тривоги голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що область атакували російські ракети.

"Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару. Оперативні служби виїхали на місце", - повідомляв Козицький.

Окупанти атакували військову частину в Червоноградському районі

Згодом Максим Козицький повідомив, що російські окупанти ракетами обстріляли військову частину в Червоноградському районі Львівській області. Там пролунали два вибухи.

За попередніми даними, постраждалих через ракетний удар немає. Масштаби руйнування встановлюються.

"На жаль, є влучання. Це - Червоноградський район Львівської області. Це - військова частина. Було два вибухи. Інформація про жертви відсутня. Масштаби руйнувань ще встановлюються", - наголосив Козицький.

Росіяни випустили по Україні 8 ракет: на Львівщині уражено ЗРК

Командування повітряних сил ЗСУ повідомило, що 2 серпня росіяни під час масштабної повітряної тривоги випустили по Україні 8 ракет, 7 з яких вдалось збити системі ППО. Відомо, що окупанти завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Для завдання ударів застосовували стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160).

"Сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем авіації Повітряних Сил. На жаль, є одне влучання на Львівщині – уражено зенітний ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Херсонській області у вівторок, 2 серпня, пролунали вибухи. Вибухи та займання стались біля легендарного аеродрому в Чорнобаївці та в районі залізничної станції Брилівка Херсонської області, де раніше ЗСУ знищили 40 вагонів із технікою та особовим складом окупантів.

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