Львівська лікарка заявила, що в реанімації COVID-лікарні не помер жоден вакцинований пацієнт

Львівська лікарка заявила, що в реанімації COVID-лікарні не помер жоден вакцинований пацієнт

В закладі помирає понад десять осіб за добу.

У реанімації лікарні швидкої медичної допомоги Льова не помер жоден COVID-вакцинований пацієнт.

Про це в ефірі "Право на владу" на 1+1 розповіла завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні швидкої медичної допомоги Наталія Матолінець.

"За весь період пандемії COVID-19 в ренімаційному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги, яка надає допомогу коронавірусним пацієнтам у всій Львівській області, не помер жоден вакцинований пацієнт. Яка потрібна ще вам статистика? Ми втрачаємо по 10, 14, 20 не вакцинованих пацієнтів за добу", - каже вона.

Як повідомлялося, станом на 28 жовтня 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено понад 16,5 млн щеплень. 28 жовтня від COVID-19 вакциновано рекордну кількість українців - майже 292 тисячі.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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