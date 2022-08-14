Львівська майстриня робить теплі вироби для військових з вичесаної собачої шерсті

Пояси та шкарпетки: львівська майстриня робить теплі вироби для військових і не просто з ниток.

А з пряжі - із вичесаної собачої шерсті. Усе - виготовляє власноруч. Сировину отримує від власників песиків із різних куточків України. Інколи - посилки жінці шлють і з окупованих територій. Про те, як нашим захисникам можуть допомогти навіть чотирилапі улюбленці - повідомляє ТСН.

Львів'янка Ольга Міненко вичісує свою улюбленицю Ютту. Шерсть собаки не викидає. З неї на прядці робить нитки

Далі - з цієї - та вовняної пряжі спицями в'яже пояси. В асортименті - ще й шкарпетки.

Усе - майстриня передає українським військовим - на передову. Щоб їм було тепло. БО ж осінь - на носі. А вироби із собачої шерсті - добре зігріватимуть. В середньому відправляє По 10-20 виробів на тиждень. Хутра лише Ютти не вистачає. Сировину присилають власники псів із різних куточків України.

Часом отримує шерсть Ольга навіть з окупованих територій

Про майстриню власники псів дізнаються через соцмережі та сарафанне радіо. Щоправда, дехто присилає шерсть зістрижену. Для прядіння вона не підходить. Жінка знайшла вихід: вкладає у стьобані пояси

Хутро для виробів Ольги збирають і на Київщині - в одній із ветклінік.

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Кілька ящиків із шерстю показує грумерка Світлана Гегедош. Каже: люди несуть навіть підпушок, вичесаний із котиків

Світлана і сама долучилася до процесу. Вона збирає хутро, яке вичісує та зістригає зі своїх чотирилапих клієнтів під час салонних процедур.

До речі у жінки вдома є ще й шпіц. Він, жартує, своїм хутром теж - поділиться із задоволенням.

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