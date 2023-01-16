Львівські десантники все ближче підступають до Кремінної: британська зброя прицільно нищить ворожі штаби

Артилерія британської корони з'явилась у наших Збройних силах. Гармати, які не тільки прицільно стріляють по ворожій піхоті, а й здатні десантуватися - нищать окупантів на Луганщині й допомагають ЗСУ просуватися в бік Кремінної, йдеться в ТСН.

Гармата L119, які стоїть на озброєння Британської корони, відтепер вірно служить Україні. “Снарядів у нас багато, є чим працювати. Нас це радує. Військові, які воювали в Іраку казали, що вони з цих гармат по 500 снарядів за день випускали”, - розповідають військові.

Командир на псевдо “Хмара” вже свого часу відвоював на Донбасі, та з початком великої війни, повернувся у стрій. “Хмара” пам’ятає нашу армію зразка АТО, тепер каже, військо стало не лише вправнішим, а й технологічно оснащенними. “Зараз, коли пташка в небі, ми в реальному часі бачимо, куди ми стріляємо. До 2-3 хв хай буде, потрапляємо просто в ціль. Тобто два снаряди замість того, щоб 10 в молоко, як ми кажемо. Два прям в ціль. Армія дуже піднялась зараз, сучасний рівень. Вийшла на стандарти НАТО”, - переконує він.

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Снаряди, з яких гатять по ворогу бійці командира “Хмари” розраховані переважно на ворожу піхоту. Але, на додачу, воїни просто під час знімань ТСН знищили командний пункт окупантів і техніку. На відео вже після стрільби аеророзвідники показали, кадри влучання, які зафіксував безпілотник.

Львівські десантники все ближче підступають до Кремінної - ключового пункту цієї ділянки Луганщини. “У них задача її втримати, вони максимально стягують туди війська. Для них така точка дуже важлива, тому вони за неї тримаються досить міцно”, - каже командир “Савон”.

Хлопці у боях вже майже рік, всі знають, для чого вони тут і просять в українців в тилу, триматися заради спільної перемоги. “Керуємось трьома правилами: почитай богів, люби свою жінку та захищай країну”, - кажуть бійці.

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