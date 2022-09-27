Львівські діти зібрали мільйон для ЗСУ: історія про шкільний театр, який гастролював США

Діти вивчають акторську майстерність і грали вистави для діаспори та американців. На її прем'єру у львівському бомбосховищі випадково потрапив журналіст відомого американського видання. Його стаття вразила керівника театру у Брукліні. Він і запросив дітей на гастролі.

Про юних акторів та їхню важливу місію розповіла кореспондентка ТСН Марічка Кужик.

Вистава "Мама по скапу" про батьків, які виїхали на заробітки, а діти залишилися вдома з бабусями і дідусями. Школярі готували її ще до війни. Провели десятки репетицій, а прем'єра відбулася у бомбосховищі.

"Цю виставу готували майже рік, чесно кажучи, до початку вторгнення. І ми мали її грати просто 27 лютого, у нас було в планах. Власне сталося те що сталося", - говорить Олег Онещак, керівник театру при школі, віськовий ЗСУ.

Він режисер дитячого театру при школі, а нині служить у ЗСУ. Розповідає, тоді на прем'єру в укритті випадково потрапив журналіст впливового американського видання і написав про побачене.

"Цю статтю прочитав Тері Грейс, директор і режисер театру в Брукліні. Він мені буквально на другий день написав у месенджері, що я такий то і під враженнями, що театр не просто театр, а що під час війни діти окрім, що могли щось інше робити, вони вибрали виставу, коли летять бомби. Я би хотів якось допомогти і запросити дітей до Америки з цією виставою", - згадує Олег Онещак.

Місяць школярі гастролювали Америкою. Вистави зіграли у п'яти містах. Щоразу збирали повні зали і гроші для ЗСУ.

"Усі плакали з нами, всі підтримували, зразу після вистави говорили нам, що ми зможемо. Кожен день усі носили, нам видали футболки з українським прапором і всі носили. До сих пір мені дзвонять з Америки друзі, навіть той режисер, дуже підтримують", - ділиться акторка Настя Мисюга.

Вистава була українською, а на великому екрані англійські титри. Але оскільки всі діти володіють англійською – тож після виступів спілкувалися з американцями і розповідали про війну в Україні. Наймолодшому актору – усього 7 років.

"Я спочатку боявся, а потім не боявся. Через те, що багато людей було і через те що це Америка", - говорить актор Олексій Онищак.

"Для них це щось неможливе. Вони підлітки, вони мають зовсім інше дитинство, їздять в табори, а ми приїхали і збираємо гроші на бойовий літак для армії. І для них це було шоком. Вони цього не роблять у свій вік, а ми вже мусимо швидше дорослішати через війну", - зазначає Настя Мисюга.

Додому юні актори привезли мільйон гривень. Гроші передали фонду, який збирає на бойовий літак для ЗСУ.

"Ми на етапі, коли зібрали близько 430 тисяч доларів в еквіваленті, в криптовалюті, в гривнях, в доларах. Ми підійшли до того, що обговорюємо конкретний бойовий літак з Повітряними силами", - повідомив представник фонду Тарас Маселко.

Тепер діти готуються до нових гастролей. Після заокеанської подорожі планують їхати до Європи.

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