Львівські хірурги разом з колегами зі Сполучених Штатів прооперували трьох дітей

У Львові лікарі зі США працюють разом із колегами з місцевої лікарні святого Миколая. Уже проконсультували 15 малюків і провели три операції. Серед маленьких пацієнтів - і ті, в кого вроджені вади, і ті, чиє тіло понівечила війна.

Детальніше - у сюжеті ТСН.

В одного з пацієнтів - у десятирічного Кирила - великі рубці по усьому тілу. Це сліди від важких опіків, які він дістав ще вісім років тому, коли лиш почалася рашистьска навала. Тоді разом з сім’єю ховався від обстрілів у підвалі будинку у Горлівці. У темряві випадково пролив на себе окріп. Опіки були такі глибокі, що хлопчик навіть після лікування не міг нормально рухатись.

"Тепер він зможе легко рухати ногами. Сподіваюємося, що цей маленький хлопчик зможе бігати і навіть займатися спортом, якщо захоче", - каже хірург Стів Ортен.

Дитина почне нормально ходити після реабілітації, обіцяють українські медики. "Рубці були досить глибокі. Вони деформували мякі тканини, сухожилля, м’язи. була роведена пластика шкіри і цим досягнуто вільного руху в колінах", - розповів кервник хірургічного відділення Олександр Калінчук.

Поруч з Кирилом - його 12-річний брат Михайло. Важку мінно-вибухову травму хлопчик отримав вже під час повномасштабного вторгнення росіян. Два місяці тому в Артемівську, куди родина переїхала з окупованої Горлівки, вони опинились в епіцентрі вибуху. В дім прилетів російський снаряд. Батько дітей загинув, а старшого хлопчика поранило.

Американські лікарі оперують дітей на волонтерській основі. Медики навмисно обирають найскладніших пацієнтів. Вже проконсультували п’ятнадцять дітей з різних регіонів України. Найменшому пацієнту лише п'ять років, а найстаршій - 17. Її звати Наталка Ганзієнко. "Зроблять меншу губу і пухлину в роті заберуть. Вроджена вада, гемангіома обличчя і нижньої губи", - каже вона.

Американські медики уже провели три операції та дві естетичні процедури. Далі дітей оперуватимуть спільно з українськими лікарями. "Звернення в основному з патологією щелепно лицьової зони, з проблемами естетичними, рубці, контрактури, аномалії щелепно-лицьової зони", - каже Олександр Калінчук.

До слова, це не перший візит в Україну американських медиків. Аби безкоштовно допомагати маленьким українцям, приїздили за мирних часів. Обцяють, що не згортатимуть проєкт і під час війни.

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