"Лягаю з чоловіком та дитиною в одне ліжко і якщо прилетить, то "накриє" усіх": жінка про виживання в Маріуполі

Люди, які не виїхали з Маріуполя, вийшли з-під валів і намагаються, наскільки це можливо, налагодити життя.
Багато маріупольців шукають житло, питну воду, їжу, ліки і хоча б якусь роботу.
Про це йдеться у випуску "Сніданок з 1+1".
Як зараз живе Маріуполь і про його жахливу реальність зсередини розповіла місцева мешканка.
"Ти лягаєш спати разом з чоловіком і дитиною в одне ліжко, і якщо прилетить, то "накриє" усіх", - розповідає жінка.
У Маріуполі зараз дуже гостре питання - де взяти хоча б якісь гроші. Останню зарплату жінка та її чоловік отримували ще в лютому.
"Ми намагаємося ці гроші залишати на хліб. Деколи м'ясо можна купувати, якщо його привозять із сіл", - розповідає мешканка Маріуполя.
Банкомати у місті - давно порожні, щоб зняти готівку маріупольцям доводиться їхати через блокпости бойовиків до окупованого Гранітного за рублями.
"Це не дуже безпечно, бо дороги прострілюються", - зазначає жінка.
Роботи в Маріуполі зараз немає. Можна хіба що найнятися прибирати вулиці, чи голіруч розбирати завали та діставати тіла людей, багато з яких загинули ще в березні.
"Більшість завалів люди розбирають вручну, але це ж психічно треба залишитися здоровим", - констатує жінка.
Та й хто погоджується на цю роботу, замість грошей врешті отримає пайки.
Щоб заробити бодай-що жінки, у яких вціліло помешкання, виносять з нього одяг і продають на вулиці.
У Маріуполі люди роблять також все, щоб не захворіти, бо коли в кишенях - останні пігулки і доводиться обирати - рятувати себе, чи стареньких батьків.
"Коли ми були в підвалі і гатили Гради, міномети, і в мене боліло серце, то я розуміла, що у мене є ще "Корвалол", але я його не приймаю, бо я, мабуть, переживу це. Батькам потрібен "Корвалол", - каже жителька Маріуполя.
Оформити в місті документи - майже нереально, хіба яякщо це довідка про смерть чи народження дитини.
"Пологових будинків в Маріуполі немає. Всі пологи проходять в Донецьку і вони там отримують довідку про те, що вони народили", - каже жінка.
Через війну діти в місті не можуть закінчити школу і отримати український атестат. "Якщо дитина не буде навчатися дистанційно, то ці два місяці не приєднається до якоїсь школи, то не зарахується цей рік", - каже місцева мешканка.
Та попри все, ті, хто залишається в окупації, намагаються призвичаїтися до нових умов життя.
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