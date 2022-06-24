"Ляпас" Януковичу, кепкування із Порошенка: як європейці допомагали Україні в наближенні до ЄС

Про одну з драматичних сторінок в історії сучасної України, яка цілком могла обернутися для нас цілковитою відмовою від європейського курсу, - Саміт східного партнерства у Вільнюсі, на якому тодішня влада на чолі з Віктором Януковичем дала задній хід.

28 листопада 2013 року у Вільнюсі став днем для руйнування надій українців.

Януковичу тоді вистачило нахабства, попри очевидність того, що він не буде підписувати Угоду про асоціацію з ЄС, таки поїхати у Вільнюс. І піти на урочистий прийом у палаці великих князів литовських.

На архівних кадрах тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель не те щоби вичитує Януковича, але дає зрозуміти, наскільки в ЄС розчаровані. Це відео офіційно надали організатори прийому. З точки зору дипломатичного протоколу - це цілком усвідомлений ляпас Януковичу.

Те, що саме з Росії тоді й надійшла команда дати задньої, зараз сумнівів вже не має. Можливо, сам Путін і порадив, як публічно відмовлятися від Угоди, робота над якою ішла тривалий час. Український уряд раптом почав вимагати 160 мільярдів євро на адаптацію української економіки до європейських стандартів.

Насправді - ні. Розрахунки не звучали, єврокомісари про них не чули, це був банальний блеф. Просто дуже високого рівня.

Керуючись принципом: ніколи не зупиняйся - ганьбися до кінця. Янукович приходить ще й на підписання Угод про асоціацію Грузією та Молдовою. Вони парафують їх під звуки живої музики. Але це вже було мало схоже на свято. Замість вечірок з нагоди усі погляди прикуті до Києва, де увечері на Майдан вийшли перші учасники майбутньої революції Гідності.

І лише тодішня президентка Литви Даля Грібаускайте тихенько забрала брендовану ручку, якою так і не скористався Янукович. Через 7 місяців вона привезе її до Брюселя - новому президенту Петру Порошенку. Янукович вже в бігах, Порошенко підписує Угоду про асоціацію з Євросоюзом.

Нова українська влада готова до більшого: кандидатство, членство, але ЄС наразі пропонує проміжну зупинку - безвізовий режим.

Травень 2017 року голова Європарламенту Антоніо Таяні навіть трохи кепкує з Порошенка, який поводиться дуже енергійно і заглядає йому через плече під час підписання. «Я підписую, Порошенко, підписую. Ви задоволені?», - сміється він.

Уже тоді вже анексовано Крим, йде війна на Донбасі. Але наш останній смертельний бій із Росією ще попереду.

28 лютого 2022. 5-й день повномасштабної війни із Росією. Ворог намагається оточити Київ. Захід наполегливо пропонує президенту Володимиру Зеленському тікати. Україна відчайдушно обороняється. Зеленський із головою Верховної Ради і прем’єр-міністром у холі на Банковій, на тлі мішків із піском, підписують заявку на кандидатство України в Європейському Союзі. Велике зухвальство і велика сміливість.

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