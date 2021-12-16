Не будуть надто відрізнятися: у МОЗ пообіцяли змінити зарплати медиків і керівників лікарень

Не будуть надто відрізнятися: у МОЗ пообіцяли змінити зарплати медиків і керівників лікарень

Також Україна закупить 84 цифрових рентген-апаратів для діагностики COVID-19.

В Україні буде ліквідовано диспропорцію між розміром оплати праці медпрацівників і керівників закладів охорони здоров’я.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 16 листопада.

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За його словами, відтепер посадовий оклад керівника не може перевищувати розмір середньої зарплати лікаря в цьому медзакладі понад на 60 %.

"Вчора Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою ліквідовує диспропорцію між розміром оплати праці медпрацівників і керівників закладів охорони здоров’я. Тепер посадовий оклад керівника не може перевищувати розмір середньої заробітної плати лікаря в цій лікарні більш як на 60%", - сказав Ляшко.

Крім того, бюджетний комітет ВРУ підтримав рішення уряду про виділення 210 мільйонів гривень для закупівлі 84 цифрових рентген-апаратів. Їх поставлять до лікарень, які проводять діагностику короновірусу.

Нагадаємо, в Україні зарплата лікарів на 2022 рік може бути встановлена на рівні 20 тисяч гривень, для середніх медичних працівників - та 13,5 тисячі гривень. Це передбачено держбюджетом-2022, який схвалив уряд та направив до Верховної Ради.