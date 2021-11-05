Ляшко анонсував появу в Україні нових центрів видавання "ковідних" сертифікатів: для кого і де їх створюють

Ляшко анонсував появу в Україні нових центрів видавання "ковідних" сертифікатів: для кого і де їх створюють

Такі центри з‘являться у кожній області.

В Україні в усіх областях з'являться центри, де вакциновані за кордоном громадяни зможуть переводити міжнародний COVID-сертифікат на внутрішній.

Про це сказав міністр охорони здоров‘я Віктор Ляшко під час розмови із журналістами 5 листопада.

Голова МОЗ нагадав, що щеплені проти COVID-19 за кордоном українці наразі можуть отримати свідоцтво про вакцинацію у свого сімейного лікаря.

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"У нас багато, хто зробив щеплення за кордоном. Вони повинні прийти до свого сімейного лікаря і їх внесуть до системи. Але, щоб мінімізувати можливість підробити довідки тим, хто вакцинувався за кордоном і хоче отримати у сімейного лікаря сертифікат, ми хочемо відкрити на кожну область по два-три центри, в яких можна буде перевести міжнародний сертифікат у внутрішній", - сказав Ляшко.

За його словами, у цих центрах буде доступ до документів із кожної країни, які ті видають.

"Там будуть навчені люди, бо кожен сімейний лікар не може подивитися, що там у Румунії, Великій Британії, а у цих буде. Вони будуть спеціально навчені для цього, у них будуть ключі і доступ. Якщо буде якась схема, ми розуміємо, що таких центрів 50-60 на всю країну, і можна буде досить швидко перекрити канал нелегальної діяльності", - розповів Ляшко.

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