Ляшко анонсував в Україні запровадження додаткової дози COVID-вакцини: кому її вводитимуть

Ляшко анонсував в Україні запровадження додаткової дози COVID-вакцини: кому її вводитимуть

Відповідний наказ підпише міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 13 грудня підпише наказ, який схвалить позицію НТГЕІ (Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики) та дозволить вводити додаткову дозу вакцини проти коронавірусу.

Про це голова МОЗ заявив на вранці на брифінгу 13 грудня.

"Сьогодні я підпишу наказ, який схвалить позицію Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики та дозволить вводити додаткову дозу вакцини від COVID-19", - сказав він.

Очільник МОЗ наголосив, що йдеться саме про додаткову дозу, а не бустерну.

"Додаткова доза - це доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту в осіб, які за станом свого здоров’я (наприклад, імуноскопрометовані особи), мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективність вакцини в загальній популяції", - пояснив Ляшко.

Крім того, голова МОЗ уточнив, що наразі в Україні є наявності понад 8 мільйонів доз вакцини різних виробників. Загалом же, за його словами, від початку року до України вже надійшло 36 мільйонів 781 тисяча доз вакцини від COVID-19. Завдяки наявності вакцин та можливості їхнього вибору вже зроблено 26 мільйонів 589 тисяч щеплень.

"У державному бюджеті на закупівлю вакцин передбачено 2 мільярда 600 тисяч гривень на закупівлю вакцини. 10 грудня 2021 року Європейський інвестиційний банк перерахував Україні 50 мільйонів євро, що профінансують закупівлю необхідних вакцин від COVID-19. Також Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила додаткове фінансування у розмірі 150 млн доларів для проекту Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні. 120 мільйонів доларів цього додаткового фінансування направлені безпосередньо на ретроактивну закупівлю вакцин проти COVID-19", - підсумував Віктор Ляшко.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.