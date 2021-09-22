Ляшко нагадав, як працюватиме бізнес у "жовтій" та "червоній" зонах

Ляшко нагадав, як працюватиме бізнес у "жовтій" та "червоній" зонах

За словами міністра, бізнес в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки може обирати два варіанти.

Міністерство охорони здоров'я у середу, 22 вересня, отримало доручення на урядовій нараді, яка відбувалась, а потім була схвалена на засіданні уряду - створити перелік професій для яких вакцинація проти коронавірусу буде обов'язковою.

Про це 22 вересня в ефірі ТСН.19:30 розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами очільника МОЗу, це будуть працівники закладів освіти, а також працівники державних структур, міністерств, центральних органів виконавчої влади, їхніх територіальних підрозділів, а також працівники обласних і районних міських державних адміністрацій. Ці професії будуть обов'язкові для вакцинації.

"Ми сьогодні говоримо про державні структури, які отримують заробітні плати із державного бюджету і потрібні для забезпечення функціонування критично важливих для держави структур, щоб забезпечити функції держави", - зазначив він.

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Так, бізнес в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки може обирати два варіанти:

працювати по тих карантинних обмеженнях, які зазначені в постанові;

вакцинувати свій колектив і приймати обслуговувати вакцинованих людей, не дотримуючись карантинних обмежень, яких дотримуються інші.

"Тобто в "жовтому" рівні є вибір. В "червоному" рівні епідемічної небезпеки вибору не буде: або ти працюєш з вакцинованими, або ти закриваєшся", - резюмував міністр.

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