Ляшко назвав дві області, які цього тижня планують вивести з "червоної" зони

Ляшко назвав дві області, які цього тижня планують вивести з "червоної" зони

В Україні може бути повторний спалах коронавірусу.

В Україні за карантинними індикаторами Луганська і Львівська області виходять із "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Поточного тижня МОЗ буде ініціювати засідання державної комісії із ТЕБ та НС.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив на брифінгу 22 листопада.

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"Середній час перебування регіонів у "червоному" рівні майже не змінився з минулої весняної хвилі і становить 30-35 днів. Україні вдалося пройти пік захворюваності самої тяжкої хвилі без введення загальнонаціонального локдауну. Проте розслаблятися ще рано, потрібно збільшувати відсоток вакцинованих українців та дотримуватись протиепідемічних норм", - наголосив Ляшко.

За його словами, в Україні третій тиждень поспіль фіксують тижневе зменшення кількості випадків коронавірусу та кількості госпіталізованих. Утім, як вказав Ляшко, наразі Європа палає по другому колу, тому ризик повторного спалаху в Україні все ще дуже високий.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.