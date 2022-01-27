Ляшко повідомив, що нова хвиля COVID-19 відрізнятиметься від попередніх, і назвав її особливості

Ляшко повідомив, що нова хвиля COVID-19 відрізнятиметься від попередніх, і назвав її особливості

За прогнозами, очікується до 60 тисяч нових випадків на добу.

Нова хвиля коронавірусної хвороби, пік якої прогнозується на лютий, відрізнятиметься від попередніх.

Про це в прямому ефірі ТСН.19:30 сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Те, що ми прогнозуємо щодо нової хвилі – вона буде відрізнятися від попередньої, яка була у жовтні-листопаді 2021 року. Вона буде відрізнятися за кількістю випадків, оскільки прогнозується в два, а то й більше разів нових хворих на коронавірус. Минулу хвилю ми мали 27 тис. випадків на добу, зараз ми прогнозуємо орієнтовно 60 тис. хворих", – сказав Ляшко.

За його словами, особливістю протікання цієї хвилі є те, що кількість ушпиталених повинна бути менша. Водночас міністр закликає не легковажити і зробити щеплення проти коронавірусу.

Віктор Ляшко розповів про прогнози щодо зростання захворюваності, лікування COVID та бустерних доз

Як раніше повідомляли, у МОЗ запевнили, що система охорони здоров'я готова реагувати на виклики нової хвилі коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, за добу 26 січня виявили понад 32 тисячі нових випадків коронавірусу. Таке число недужих уперше фіксують в Україні за весь час пандемії. Найбільше нових хворих на Прикарпатті – регіон уже в "червоній" зоні. І сьогодні до нього доєдналася й Рівненщина.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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