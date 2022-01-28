Ляшко пояснив, чому в Україні не впроваджуватимуть загальний локдаун

Ляшко пояснив, чому в Україні не впроваджуватимуть загальний локдаун

Про додаткові канікули в школах вирішуватимуть на місцях.

Загальнодержавного локдауну в Україні через поширення COVID-19 не буде.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, ідеться 28 січня в сюжеті ТСН.19:30.

Прогнози - вже за тиждень Україна вийде на новий пік захворюваності на коронавірус. Очікують від 40 до 60 тисяч хворих на добу. Вже сьогодні, 28 січня, зафіксували понад 34 тисячі недужих. 144 людини померли.

Всеукраїнського карантину не запроваджуватимуть, бо адаптивний довів свою ефективність у попередні хвилі захворюваності на COVID-19, каже міністр Ляшко. Йдеться про те, що країна велика, різні регіони мають свою статистику, і десь хворих більше, десь менше. Тому вся країна одночасно зупинятися не буде.

Щодо дострокових канікул у школах, то їх так само не впроваджуватимуть повсюди. Кожна область вирішить сама. Але наразі карантин для дітей не планують.

"Краще хай діти зараз ходять, а як там буде погіршуватись епідситуація, тоді превентивно можна буде додатково запроваджувати, відправити дітей на два тижні на канікули для того, щоб розірвати ланцюжок передавання інфекції", - сказав Віктор Ляшко.

Віктор Ляшко заявив, що всеукраїнського локдауну не буде

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