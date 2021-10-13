Ляшко пояснив, для чого відправляти школярів на канікули на тиждень раніше

Ляшко пояснив, для чого відправляти школярів на канікули на тиждень раніше

Міністр зазначив, що школи не закриваються на карантин та не переходять на дистанційну освіту.

Для того, щоб зменшити темпи приросту інфікованих на COVID-19 серед дорослого населення, МОЗ пропонує розпочати осінні канікули в школах на тиждень раніше - від 18 жовтня. Згідно з прогнозами відомства, перенесення канікул на тиждень, як мінімум, на 15% збиває темпи приросту COVID-19.

Про це 13 жовтня в ефірі ТСН.19:30 заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Канікули ми просимо перенести на тиждень раніше з однієї причини. Коли ми запускаємо канікулярний період - зменшуємо активність дорослого населення. Люди менше відвозять дітей до школи, менше користуються громадським транспортом, менше контактують. Тим самим ми зменшуємо соціальну активність", - зазначив він.

За словами Ляшка, наразі не йдеться про те, що не спрацювала формула 80% (для очного навчання необхідно 80% вакцинованого проти COVID-19 педагогічного колективу у "помаранчевій" і "жовтій" зонах епіднебезпеки - Ред). Школи не закриваються на карантин, не переходять на дистанційну освіту.

Новини України: міністр МОЗ відповів на спільні питання ТСН та телеглядачів про коронавірус

"Для того, щоб зменшити темпи приросту інфікованих на COVID-19 серед дорослого населення, ми пропонуємо розпочати раніше канікули. Зараз на цій хвилі нам треба застосувати протиепідемічні норми, які б спрацювали і дали б ефект", - зазначив він.

Міністр також додав, що згідно з прогнозами МОЗ, перенесення канікул на тиждень, як мінімум, на 15% збиває темпи приросту коронавірусної хвороби.

Нагадаємо:

З огляду на погіршення ситуації з COVID-19 у навчальних закладах пропонують оголосити осінні канікули на тиждень раніше. Міністерство освіти і науки України звернулося до місцевих органів влади з рекомендацією вжити невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров’я дітей та працівників шкіл — зокрема, оголосити дострокові осінні канікули.

Наразі через захворюваності коронавірусом і ГРВІ, а також проблеми з опаленням в багатьох школах України вже почали змінювати графіки осінніх канікул для дітей.

для дітей. А ось київська влада відмовилася відправляти школярів на канікули на тиждень раніше. У КМДА запевняють, що в місті створені всі умови для безпечного продовження навчання, а значить - осінні канікули у київських школярів розпочнуться за графіком - 25 жовтня.

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