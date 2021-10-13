Ляшко розказав, чи будуть в Україні мобільні госпіталі для хворих на коронавірус

Ляшко розказав, чи будуть в Україні мобільні госпіталі для хворих на коронавірус

COVID-19 - це серйозна хвороба, вона призводить до того, що люди не можуть самостійно дихати.

В Україні розглядають питання щодо можливості розгортання мобільних госпіталів через спалах коронавірусу.

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Про це 13 жовтня в ефірі ТСН.19:30 сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

"У мене в кабінеті перебуває заступник Херсонської ОДА і ми розглядаємо питання, чи потребує Херсон розгортання мобільного шпиталю. І якщо так, то біля якої лікарні. Із Харківською ОДА ми також перебуваємо в контакті: додаємо ліжка, розширюємо кількість закладів охорони здоров'я. Ми розуміємо, що спроможності системи охорони здоров'я не безмежні, бо мають бути ще і медичні працівники та реаніматологи. COVID-19 - це серйозна хвороба, вона призводить до того, що люди не можуть самостійно дихати. Треба підключити до ШВЛ, а не кожен медик може це самостійно зробити", - пояснив Віктор Ляшко.

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Нагадаємо, Ляшко розповів про ситуацію із COVID-19 в Україні та про шкоду "фейків" про вакцинацію.

Також Ляшко розповів, що в Україні зараз спалах "Дельти", як це було в Італії на початку пандемії.

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