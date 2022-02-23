Ляшко розповів, чи готові лікарні України надавати допомогу у разі війни

Україна нині сильніша, аніж це було 8 років тому, наголосив голова МОЗ.

Голова МОЗ Віктор Ляшко на тлі посилення загрози нового російського вторгнення відзвітував, як медична система підготувалася на випадок подій надзвичайного характеру. Міністр запевнив, що система охорони здоров’я готова до будь-яких викликів.

Про це сьогодні, 23 лютого, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив під час брифінгу.

"МОЗ і заклади охорони здоров’я працюють у звичному режимі та надають медичну допомогу всім, хто її потребує. І так буде завжди. Система охорони здоров’я готова до будь-яких подій надзвичайного характеру. І це ми довели за останні два роки. Два роки боротьби з коронавірусною інфекцією показали, як може діяти система, як може перепрофільовувати заклади охорони здоров'я під ті виклики і загрози, які виникають", - сказав Ляшко.

За його словами, два роки пандемії коронавірусу стали серйозним уроком для українських закладів охорони здоров’я. Зокрема, протягом цього часу була проведена велика робота і нині визначено конкретні завдання щодо забезпечення надання медичної допомоги як Збройним силам України, так і цивільному населенню у разі потреби.

"Спільно з обласними державними адміністраціями оновлено перелік закладів охорони здоров’я, які, за потреби, будуть надавати необхідну медичну допомогу Збройним силам України", - запевнив він.

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Ляшко нагадав, що за останні два роки в Україні створено опорні лікарні у всіх регіонах. Кожна з них має відділення екстреної медичної допомоги, які забезпечені необхідним діагностичним обладнанням.

У комунальних закладах охорони здоров’я кожної області проведено інвентаризацію наявних ресурсів і засобів для надання медичної допомоги. У кожному з них сформовано запас медикаментів, медичних виробів, розхідних матеріалів, інфузійних розчинів та ін. Вказаний запас оновлюється і постійно поповнюється.

В Україні наразі працює 25 регіональних центрів екстреної медичної допомоги медицини катастроф, які забезпечують цілодобове надання екстреної медичної допомоги.

Відпрацьовано механізм аеромедичної допомоги і за потреби наші бригади готові повітряним транспортом спільно з Нацполіцією використовувати ресурси аеромедичного транспорту.

"МОЗ проведено моніторингові візити в заклади охорони здоров’я прикордонних областей. Ми володіємо інформацією щодо їхньої спроможності до надання медичної допомоги", - висловився очільник МОЗ.

Крім того, за його словами, кожна ОДА має відповідний план дій на випадок надзвичайної ситуації. До того ж, як додав Ляшко, Україна має потужну підтримку міжнародних партнерів, волонтерських організацій і суспільства.

"Ми сильніші, ніж у 2014 році, бо маємо досвід та зовсім інший рівень готовності як до інформаційних, так і до безпекових загроз, що виникають. Україна – єдина, а система Міністерства охорони здоров'я готова до будь-яких сценаріїв розвитку подій", – підсумував міністр.

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