Ляшко розповів, кого він рекомендуватиме на посаду керівника Національної служби здоров'я України 

Кандидатів на посаду керівника НСЗУ було три.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав кандидатуру, яку він рекомендуватиме на посаду керівника Національної служби здоров'я України.

Про це повідомляє журналіст ТСН.ua.

"Це вже шоста співбесіда на посаду голови Національної служби здоров'я України, третя при мені. І я обрав кандидатуру, яку проситиму Кабмін затвердити та призначити на посаду. Кандидатів на пост було три. Це - Самохвалов, Бойко та Гусак. І за результатами співбесіди та спілкування з усіма, переможницею стала Наталія Гусак, яка сьогодні є заступницею голови Чернівецької ОДА", - сказав Віктор Ляшко.

Голова МОЗ наголосив, що у Наталії Гусак є необхідний досвід роботи для того, щоб очолити НСЗУ.

"У неї є управлінський досвід. Моя ідеологія, яку я озвучив такою: НСЗУ свого часу розвивалась, як стартап. Сьогодні вона вже вийшла на центральні органи виконавчої влади. Цей орган оперує бюджетом, який у наступному році становитиме 158 млрд грн. І повірте - це вже не стартап, а повноцінний орган центральної виконавчої влади із величезною відповідальністю. А тому керівником повинен бути не візіонер, а менеджер, який чітко керує процесами, щоб не було збоїв. Бо через несвоєчасно підписані договори люди можуть недоотримати зарплати, медикаменти. Все повинно працювати, як годинник. Може бути окремий підрозділ, який формує візії та розробляє стратегії, але керівництво має чітко працювати", - наголосив Ляшко.

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