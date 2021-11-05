Коли елітна лікарня "Феофанія" стане доступною для усіх українців: відповідь очільника МОЗ

Коли елітна лікарня "Феофанія" стане доступною для усіх українців: відповідь очільника МОЗ

До лікарні хворі зможуть потрапити за так званим "маршрутом пацієнта".

Клінічна лікарня “Феофанія” у Києві, яка підпорядкована Державному управлінню справами і за потреби обслуговує перших осіб держави, дипломатів, урядовців, депутатів, від наступного року стане доступною для всіх громадян.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає журналіст ТСН.ua.

Очільник Міністерства охорони здоров'я Ляшко розповів, що від 1 січня 2022 року лікарня надаватиме медичну допомогу за програмою медичних гарантій, як і інші заклади.

"Наразі ведуться розмови про виконання пакету "Програма медичної гарантії" установою "Феофанія". Тобто, коли вона увійде до цієї програми, сюди будуть госпіталізувати простих людей з такими діагнозами, як інсульти, інфаркти тощо. Згоди усі уже опрацьовані", - заявив Ляшко.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський 14 січня 2020 року підписав указ про забезпечення доступності для громадян сучасних методів діагностики та лікування, високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею "Феофанія".

Раніше очільник МОЗ повідомляв, охочі зможуть потрапити до лікарні за так званим "маршрутом пацієнта".

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