Ляшко розповів, коли хвилі коронавірусу почнуть минати, як звичайний сезон ГРВІ

Голова МОЗ зауважив, що українці можуть вакцинуватися і тоді не буде різниці, яка хвиля за рахунком.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, коментуючи можливі терміни нової хвилі коронавірусу, зауважив, що завдяки вакцинації можна досягнути колективного імунітету і тоді не буде різниці, яка хвиля за рахунком.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами 5 листопада.

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Очільник МОЗ, зокрема, пояснив, що чим вищий рівень вакцинації в країні, тим легше буде минати хвиля COVID-19. Як приклад, він назвав Ізраїль, де були тотальні обмеження і все зачинялося, але наразі все працює. Але це вдалося, як сказав Ляшко, тому що вони вакцинована країна.

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"Ми можемо зробити класну річ і нам буде без різниці, яка буде хвиля, чи вона п'ята, чи шоста, чи сьома. Ми її не будемо помічати, навіть за великої кількості захворівших. Головне - треба по-максимуму щеплюватися, чим вище буде вакцинація, тим легше буде минати хвиля, вона буде як звичайний сезон ГРВІ - здається, багато кашляють, чхають, але система працює", - пояснив голова МОЗ.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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