Ляшко розповів, як в Україні деякі експерти "свідомо маніпулюють" COVID-статистикою: яка їхня мета

Ляшко розповів, як в Україні деякі експерти "свідомо маніпулюють" COVID-статистикою: яка їхня мета

У країнах Європи, де вакциновано понад 50% населення, рівень летальності від коронавірусу зменшився утричі.

В Україні завдяки вакцинації вже вдалось зберегти життя понад 5.5 тисяч осіб. Утім, трапляються випадки свідомої маніпуляції COVID-статистикою, чим користуються експерти для привернення уваги, політики для досягнення своїх політичних цілей, а також для систематичної дискредитації кампанії з вакцинації.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 8 листопада.

Також читайте Операція "вакцинація": як військовому вдалося щепити майже всю Португалію і якими методами заохочують в Україні

Очільник МОЗ пояснив, що найчастіше для підміни понять "порівнюють непорівнюване, ігнорують природні процеси розвитку епідемії, вимірюють все в абсолютних цифрах або в надто короткі проміжки часу, вириваючи з контексту окремі цифри".

Вакцинація: упередження та міфи, в які давно час припинити вірити

"Впевнений, ви не раз чули цифри та посилання на джерела про те, що країни, які вакцинували вже понад 80% свого населення мають хвилі захворюваності страшніші за ті, що сталися у період до вакцинації. Проте у таких "новинах" часто не говорять здавалося б непомітні "але", які насправді і відрізняють справжню аналітику від маніпуляцій", - зауважив Ляшко.

Як приклад маніпуляції та фейку Ляшко назвав припущення, що начебто вакцинація не діє, тому що мовляв в Україні висока смертність.

"Наведу декілька прикладів, Велика Британія за майже такої ж кількості нових випадків, зменшила показники летальності вдесятеро, піднявши рівень охоплення вакцинацією до 67%. Бельгія, попри трикратне зростання кількості випадків, пов’язане в тому числі з послабленням протиепідемічних заходів, має наразі найнижчий відсоток летальних випадків в Європі. І знову ж таки, цього вдалося досягти завдяки великому відсотку вакцинації", - пояснив українцям Ляшко.

Чи впливає вакцинація на вагітність і чому може збитися менструація: відповіді на головні запитання

Загалом, за даними МОЗ, завдяки вакцинації, країни Європи, які охопили щепленнями понад половину власного населення в середньому зменшили кількість летальних випадків більш як втричі, а значна частина з них у 8-10 разів.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також:

Безпліддя, "чіпування" і зміна ДНК: 7 міфів про вакцинацію від COVID-19

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання